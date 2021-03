Giá tiêu tại các nước sản xuất lớn tăng như lên đồng, đây là lý do

Không chỉ tại Việt Nam giá tiêu mới liên tiếp lập những kỷ lục mới trong những ngày gần đây mà ở nhiều nước sản xuất tiêu lớn trên thế giới, giá tiêu cũng lên "cơn sốt". Nguyên nhân là do Trung Quốc mua nhiều, người dân giữ hàng nên nguồn cung hạn chế.

Giá tiêu tăng tới 44% chỉ trong 1 tháng

Theo bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), từ đầu tháng 3/2021 đến nay, giá tiêu đen xuất khẩu tại các nước sản xuất chính tăng do nhu cầu từ phía Trung Quốc tăng mạnh. Bên cạnh đó, người dân có tâm lý giữ hàng khiến nguồn cung hạn chế.

Đơn cử như tại Malaysia, giá tiêu đen xuất khẩu ngày 18/3/2021 tăng 2,6% so với trước đó gần 1 tháng, lên mức 3.950 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu tăng vọt lên mức 5.300 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, giá tiêu đen xuất khẩu tăng 4,7%, lên mức 5.073 USD/tấn. Tại Indonesia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu giữa tháng 3/2021 cũng tăng đáng kể so với tháng 2/2021, đạt 3.015 USD/ tấn và 5.489 USD/tấn.

Cùng chung đà tăng của thế giới, giá tiêu xuất khẩu tại cảng khu vực TP.Hồ Chi Minh cũng tăng hơn 13%, đạt 3.595 USD/tấn.

Xuất khẩu thuận lợi do nhu cầu lớn từ Trung Quốc đã thúc đẩy giá tiêu trong nước lập kỷ lục sau 2 năm ẩm đạm. Chỉ tính từ cuối tháng 2/2021 đến ngày 19/3, giá tiêu trong nước đã tăng tới 44%. Theo đó, giá tiêu đen đạt 76.000 – 79.500 đồng/kg.

Giá tiêu trắng tăng mạnh 32% so với cuối tháng 2/2021, lên mức 103.000 đồng/kg, nếu so với cùng kỳ năm 2020 thì tăng 74,6%.



Anh Nguyễn Tấn Công ở xã Nam Yang, Đăk Đoa, Gia Lai cho biết, giá tiêu tăng mạnh từ đầu tháng 3/2021 giúp nông dân có lãi khá sau nhiều năm thua lỗ, khốn khổ vì tiêu. Ảnh: K.N

Giá tiêu trong nước tăng, nhiều doanh nghiệp tăng nhập khẩu tiêu

Đáng chú ý, tuy sản lượng tiêu xuất khẩu giảm nhưng giá tiêu xuất khẩu lại tăng tới 25,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu tiêu trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 30.300 tấn, trị giá 87,56 triệu USD, giảm 25,3% về lượng và giảm 6,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 2.891 USD/tấn, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu sang hầu hết các thị trường tăng.

Đáng chú ý, xuất khẩu tiêu sang Anh, Hà Lan tăng đáng kể, cho thấy chất lượng hạt tiêu Việt Nam ngày càng cải thiện, chinh phục được những thị trường khó tính.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, giá tiêu tăng nóng thời gian qua ngoài các yếu tố khách quan còn có yếu tố bị chi phối bởi các nhà đầu cơ nội địa.

Điều đáng nói, do giá tiêu trong nước tăng nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tiêu của Việt Nam đã mua tiêu từ Brazil do giá rẻ, do vậy, 2 tháng đầu năm lượng tiêu nhập khẩu của Việt Nam tăng tới 14%, đạt 5.313 tấn.

Hiện, một số nhà xuất khẩu của Việt Nam đã mua hàng Brazil trực tiếp từ các nhà xuất khẩu Brazil hoặc từ các thương nhân Dubai do giá hồ tiêu Brazil khá rẻ so với Việt Nam.

