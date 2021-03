Giá tiêu tăng "điên cuồng" như sàn chứng khoán, "đại gia" hồ tiêu số 1 Việt Nam nói gì?

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 2/2021 đạt 15 nghìn tấn, trị giá 44 triệu USD, giảm 11,2% về lượng và giảm 9,7% về trị giá so với tháng 1/2021, so với tháng 2/2020 giảm 41,9% về lượng và giảm 23,6% về trị giá.



Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu ước đạt 32 nghìn tấn, trị giá 93 triệu USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 0,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020



Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu trong tháng 2/2021 ước đạt mức 2.933 USD/tấn, tăng 1,7% so với tháng 01/2021 và tăng 31,4% so với tháng 2/2020. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu ước đạt mức 2.907 USD/tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020.