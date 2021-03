Từ đầu tháng 3 đến nay, giá tiêu tại thị trường trong nước liên tục có những bứt phá mạnh, tăng từng ngày. Nhiều ý kiến cho rằng, giá tiêu hôm nay tăng "nóng" là do sản lượng giảm mạnh. Tuy nhiên, có ngày giá tiêu tăng tới 3.000-5.000 đồng/kg thì là "bất thường", do thị trường xuất khẩu hạt tiêu đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19.





Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay 15/3 tại các vùng nguyên liệu chính ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tăng vọt lên 73.000 đồng/kg (đầu giá). Nếu cộng thêm chất lượng hạt tiêu (các tỷ lệ độ ẩm, dung trọng, tạp chất), thường từ 5.000 - 6.000 đồng/kg thì 1kg hạt tiêu, bà con có thể bán được với giá xấp xỉ 80.000 đồng/kg.



Với hồ tiêu trồng theo quy trình hữu cơ, giá tiêu thường được các đại lý, nhà thu mua trả cao hơn từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.





Giá tiêu hôm nay 15/3 tiếp tục bứt phá ở nhiều địa phương, phổ biến từ 70.000 - 75.000 đồng/kg, tạo đà cho bà con nông dân Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Ảnh minh hoạ



Giá tiêu hôm nay tại Bình Phước đạt 71.500 đồng/kg; giá tiêu hôm nay 15/3 tại Đắk Lắk, Đắk Nông đồng loạt tăng lên 71.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với hôm cuối tuần.



Giá tiêu tại Gia Lai cũng tăng lên 70.000 đồng/kg, tăng thêm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần qua.



Đáng chú ý, giá tiêu hôm nay trên thị trường tự do thường cao hơn giá tham khảo từ 2.000 - 4.000 đồng/kg. Anh Lê Minh Tường ở Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, ngày 14/3, một số đại lý, thương lái đã chào giá thu mua tiêu xô với giá 76.000 đồng/kg. Với giá tiêu hôm nay, nông dân trồng tiêu đang có lãi khá, có tiền trả nợ vay ngân hàng nên ai cũng phấn khởi.



Trước những biến động mạnh của giá tiêu nội địa trong những ngày gần đây, cuối tuần qua Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) đã tổ chức họp đột xuất Ban Chấp hành mở rộng (gồm lãnh đạo Hiệp hội và đại diện hơn 30 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu trong nước và doanh nghiệp FDI).



Mục đích cuộc họp đột xuất này là để tìm hiểu nguyên nhân cũng như lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp trong việc đánh giá thị trường hồ tiêu hiện nay, nhằm tìm biện pháp để đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới.



Tại cuộc họp, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, sản lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu 2 tháng đầu năm 2021 của cả nước đạt 30.291 tấn, kim ngạch đạt 87,56 triệu USD.



So với cùng kỳ năm 2020, sản lượng xuất khẩu hồ tiêu giảm 25,3%, kim ngạch giảm 6,5% (tháng 2 là tháng trùng với thời gian nghỉ Tết âm lịch, trùng thời điểm khan hiếm container rỗng và chi phí vận chuyển cao).



Theo nhận định của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPA, giá hồ tiêu tăng cao như những ngày qua là "bất thường", trong khi giá xuất khẩu chưa tăng tương ứng. Cụ thể, trong những ngày gần đây, trên các vùng nguyên liệu giá tiêu nội địa liên tục tăng cao, từ mức 56.000 đồng/kg ngày 3/3/2021 tăng đến 70.000 đồng/kg ngày 11/3/2021.





Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cũng nhận định, giá tiêu tăng "nóng" như hiện tại ngoài các yếu tố khách quan, còn có yếu tố bị chi phối bởi các nhà đầu cơ nội địa. Ảnh minh hoạ





Trong khi đó, dịch Covid-19 có xu hướng giảm trên toàn cầu, kết hợp với sản lượng giảm ở các nước sản xuất hồ tiêu do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì nhu cầu tiêu thụ và chế biến hồ tiêu trên các thị trường châu Mỹ, châu Á, châu Âu, Ấn Độ có chiều hướng tăng nhưng mức tăng chưa cao tương xứng so với mức giá nguyên liệu hiện tại.



Trên thị trường xuất khẩu hồ tiêu, người mua cao nhất cũng ở mức 3.000 USD/tấn loại 500 g/l, nhưng rất ít người mua. Hiện nay một số nhà xuất khẩu của Việt Nam đã mua hàng Brazil trực tiếp từ các nhà xuất khẩu Brazil hoặc từ các nhà trader Dubai do giá tiêu Brazil khá rẻ so với Việt Nam.



Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cũng nhận định, giá tiêu tăng "nóng" như hiện tại ngoài các yếu tố khách quan, còn có yếu tố bị chi phối bởi các nhà đầu cơ nội địa.



Mùa vụ thu hoạch hồ tiêu vụ năm 2021 muộn hơn các năm trước do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đến nay cả nước mới thu hoạch bình quân khoảng 30-40% diện tích. Ước tính đến cuối tháng 4/2021 bà con nông dân mới cơ bản thu hoạch xong, vì vậy hàng ra chưa nhiều.



Trước tình hình biến động mạnh của giá tiêu, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu cảnh báo không ký hợp đồng giao xa để tránh rủi ro.



Đối với những hợp đồng đã ký nên điều tiết tiến độ mua hàng vì hồ tiêu chưa thu hoạch rộ. Tùy mỗi doanh nghiệp đưa ra đề nghị và hướng xử lý với khách hàng: Thương lượng với khách hàng về thời gian giao hàng hoặc yêu cầu mua thị trường khác thay thế, hoặc thương lượng để bồi thường hợp đồng.



Đối với các địa phương và người nông dân: Cần cân nhắc việc bán hàng đúng thời điểm hiệu quả, không vì giá tăng cao mà vay ngân hàng hoặc các nguồn vay khác để trữ hàng, tránh rủi ro khi thị trường giá xuống. Hạn chế tình trạng thấy giá tiêu lên cao lại mở rộng diện tích trồng hồ tiêu như những năm 2015-2016.



Các doanh nghiệp cần tiếp cận thị trường, đầu tư mạnh vào chế biến sâu để tăng các sản phẩm xuất khẩu, số lượng xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu trong những tháng tới khi thu hoạch rộ.



https://danviet.vn/gia-tieu-hom-nay-tang-bat-thuong-hiep-hoi-ho-tieu-viet-nam-hop-khan-canh-bao-nhung-gi-20210315095000911.htm

Theo Thiên Ngân (Dân Việt)