Khủng hoảng Ukraine: Nga chĩa mũi dùi vào Đức và Pháp

Nga tuyên bố Đức và Pháp đã khai tử thỏa thuận hoà bình Minsk vốn giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.





Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 18-7 cho biết Đức và Pháp đã phá hoại thỏa thuận ngừng bắn năm 2015 kể trên tại vùng Donbass bằng cách "bảo vệ" sự không tuân thủ thoả thuận của Ukraine.



"Đức đang yêu cầu Nga đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nhưng một thỏa thuận như vậy được ký kết trước đó đã bị Berlin và Paris xóa sổ. Khi (Thủ tướng Đức) Olaf Scholz yêu cầu Nga ký thỏa thuận cho phép Ukraine đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, mọi nỗ lực của ông ấy đều vô ích. Đã có một thỏa thuận như vậy - thỏa thuận Minsk - bị Berlin và Paris khai tử. Họ đang che chắn cho Kiev, nước công khai từ chối tuân thủ thoả thuận" - ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.



Nga, Đức và Pháp đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận Minsk năm 2015 giữa Ukraine và vùng Donbas. Nhưng theo ông Lavrov, Berlin và Paris không đảm bảo sự tuân thủ của Kiev.



Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Global Look Press



Bộ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko từng thừa nhận "thỏa thuận Minsk không có ý nghĩa gì đối với Kiev và Ukraine chỉ sử dụng chúng để câu giờ".



Ông Lavrov cũng nhắc lại vào tháng 12-2019, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cơ hội thực hiện thỏa thuận Minsk tại Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở Paris. Sau khi đàm phán với các nhà lãnh đạo Nga, Đức và Pháp, ông Zelensky cam kết giải quyết các vấn đề xung quanh quy chế đặc biệt của Donbas. "Tất nhiên, ông ấy không làm gì cả và Berlin và Paris lại một lần nữa che chắn cho ông ấy" - ông Lavrov lưu ý.



Thỏa thuận Minsk bao gồm một loạt biện pháp nhằm kiềm chế các hành vi thù địch ở Donbas và hòa giải các bên tham chiến. Bước đầu tiên là ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng từ tiền tuyến do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát.



Đức và Pháp chưa bình luận về tuyên bố của ông Lavrov.



Hôm 17-7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần thống nhất về đối ngoại và an ninh hơn bao giờ hết khi đối mặt với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.



Ông cũng nhấn mạnh với báo Frankfurter Allgemeine Zeitung rằng phương Tây sẽ không đồng ý dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu cuộc xung đột Ukraine được giải quyết theo "các điều kiện do Moscow áp đặt".

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)