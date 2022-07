Nga hé lộ cuộc tấn công diệt gọn toàn bộ những người tham gia cuộc họp quan trọng của Không quân Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một cuộc tấn công có chủ đích của Nga đã tiêu diệt tất cả những người có mặt tại cuộc họp của Không quân Ukraine với các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài, Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.





Nga đã bắn tên lửa hành trình chính xác cao Kalibr tiêu diệt gọn toàn bộ những người tham gia cuộc họp quan trọng của Không quân Ukraine. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga



Vào ngày 14/7, tên lửa hành trình chính xác cao Kalibr đã đánh trúng công trình thuộc tổ hợp Nhà hát Sĩ quan ở thành phố Vinnytsia. Đây là nơi diễn ra cuộc họp giữa bộ chỉ huy không quân Ukraine với đại diện các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài, nhằm thảo luận kế hoạch chuyển giao lô máy bay và vũ khí tiếp theo, cũng như bàn phương án sửa chữa đội bay của không quân Ukraine", Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.



Trong tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: "Vụ tấn công khiến tất cả những người có mặt trong cuộc họp của Không quân Ukraine thiệt mạng”.



Trong 4 tháng qua, Mỹ và các quốc gia khác đã tiếp tục cung cấp và vận chuyển vũ khí vào Ukraine để ủng hộ chế độ Kiev. Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk và quân đội Nga đã nhiều lần thông báo rằng, số vũ khí này thường xuyên được sử dụng để nhắm vào các khu vực dân sự. Moscow đã liên tục cảnh báo Mỹ và các đồng minh về hậu quả của việc cung cấp vũ khí không kiểm soát cho Kiev.



Riêng Mỹ đã cam kết hỗ trợ quân sự và kinh tế khoảng 54 tỷ USD cho Ukraine, trong khi các đồng minh của họ ở Canada, châu Âu và Úc cam kết hỗ trợ hàng USD nữa. Hồi tháng Năm, Liên minh châu Âu cam kết sẽ tăng hỗ trợ quân sự lên khoảng 2 tỷ Euro cho Ukraine.



Kể từ ngày 24/2, riêng phần viện trợ an ninh, chính quyền Biden đã cung cấp hơn 6 tỷ USD cho Kiev, bao gồm cả vũ khí sát thương, bất chấp Moscow cảnh báo rằng những gói viện trợ như vậy sẽ chỉ kéo dài xung đột và có khả năng khiến nó leo thang hơn nữa.



Điện Kremlin cho biết, một số lượng lớn các khí tài quân sự tiên tiến mà Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine cuối cùng lại bị tuồn ra và bán trên thị trường chợ đen.



Cục An ninh Kinh tế Ukraine vào đầu tháng 7 thừa nhận rằng họ đã xác định được các trường hợp mà hàng viện trợ nhân đạo và quân sự do phương Tây cung cấp cho nước này đã được bán trên chợ đen. Khoảng 10 vụ án hình sự đã được khởi xướng trong những trường hợp như vậy.



Để ngăn vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine bị tuồn ra và bán trên chợ đen, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak mới đây đã đề xuất thành lập một ủy ban đặc biệt để giám sát các nguồn cung cấp đó.

Theo Phương Đăng (Dân Việt/Sputnik)