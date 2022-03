Chiến sự Nga - Ukraine ngày 22/3: Vụ tấn công lớn chưa từng thấy ở Kiev, Mariupol bị dội bom 10 phút 1 lần

Hôm qua các vụ nổ lớn đã xảy ra tại một quận mới của Kiev cho thấy chiến tranh đã vào tới thủ đô, và có nhiều thông tin về vụ tấn công được cho là mạnh nhất từ trước tới nay nhằm vào Kiev.





Tấn công tên lửa ở Kiev



Đó là vụ tấn công rạng sáng 21/3 nhằm vào Trung tâm mua sắm Retroville, nằm giữa khu phố Vinogradar và Podolsk ở phía tây bắc của Kiev. Nga khẳng định họ tấn công trung tâm này sau khi phát hiện thấy pháo tên lửa của Ukraine được giấu tại đây.



Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video mà họ cho rằng qua đó cho thấy pháo tên lửa của Ukraine giấu trong các tòa nhà dân sự và bên trong trung tâm mua sắm. Địa điểm này đã bị phá hủy chỉ trong một đêm trong một cuộc tấn công bằng tên lửa.





Khu vực trung tâm thương mại sau vụ tấn công. Ảnh từ Twitter.





Hình ảnh trung tâm thương mại bị phá huỷ sau vụ tấn công của Nga. Ảnh: Anadolu.



Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với các phóng viên: “Đêm 21/3, một vũ khí tầm xa có độ chính xác cao đã được sử dụng để tiêu diệt dàn pháo tên lửa phóng hàng loạt của Ukraine và căn cứ nơi họ cất giữ đạn dược trong một trung tâm mua sắm không còn hoạt động”.



Người phát ngôn quân đội Nga nói thêm rằng quân đội Ukraine đã sử dụng khu vực lân cận Vinogradar làm căn cứ, cảnh quay giám sát cho thấy rất rõ. Đoạn video kết thúc với cảnh một tên lửa nhằm vào địa điểm này.



Còn chính quyền Ukraine mô tả đây là một vụ đánh bom bừa bãi nhằm vào một mục tiêu dân sự. Các dịch vụ khẩn cấp của Ukraine thông tin vụ nổ làm chết 8 dân thường.



Một tòa nhà chín tầng cao nhất tại đó đã bị hư hại nặng nề do vụ nổ và đám cháy phải đến giữa trưa qua mới dược dập tắt. Khu vực chung bị tàn phá, theo hình ảnh hậu quả. Các cửa sổ trong các tòa nhà dân cư cách đó hàng trăm mét đã bị sóng xung kích làm vỡ tung.



Sau các đợt pháo kích, Thị trưởng Kiev đã tuyên bố kéo dài lệnh giới nghiêm từ tối 21/3 đến sáng 23/3.



Mariupol liên tiếp bị ném bom



Tại Mariupol, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt mặc dù Nga dã ra tối hậu thư kêu gọi thành phố buông súng lúc 5h sáng qua. Nga đề nghị mở hành lang an toàn ra khỏi Mariupol, một đường dẫn về phía đông sang Nga, một đường dẫn về phía tây sang các vùng khác của Ukraine. Song phía Ukraine đã thẳng thừng bác bỏ việc đầu hàng.



Thành phố Mariupol đã bị ném bom liên tiếp ngày thứ 6. Sĩ quan Tiểu đoàn Azov nói rằng ở Mariupol cứ 10 phút lại một trận bom.



“Bom rơi cứ 10 phút một lần. Tàu chiến hải quân Nga cũng nã pháo. Hôm qua binh lính Ukraine đã tiêu diệt 4 xe tăng cùng nhiều xe bọc thép và binh lính Nga. Chúng tôi vẫn cần vũ khí, vũ khí chống tăng và phòng không” - Đại uý Svyatoslav Palamar thuộc TIểu đoàn Cận vệ Quốc gia Azov nói.



Khoảng 100 nghìn dân được cho là đã rời khỏi thành phố trước chiến tranh, hàng chục nghìn người rời đi trong tuần qua theo hành lang nhân đạo.



Còn khoàng 300 nghìn người dân vẫn kẹt tại thành phố cảng miền nam này trong điều kiện kết sức tồi tệ thiếu điện, nước, đồ ăn và bị cát đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.



Trong khi Nga tăng cường không kích Mariupol, các cuộc tấn công trên bộ ở các khu vực khác của Ukraine có vẻ vẫn bế tắc.



Khói bốc lên từ các toà nhà cháy ở Mariupol. Ảnh: Maxar.



Trong diễn văn đêm qua Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu ngắn cập nhật về tình hình chiến sự ngày 21/3. Ông nói rằng Mariupol đã bị "nghiền nát thành tro" nhưng vẫn sống sót và kêu gọi người dân tiếp tục chiến đấu.



Ngoài ra, theo ông Zelensky, một máy bay phản lực của Nga đã bị bắn rơi ở khu vực Kharkiv, gần Chuhuiv và nói rằng quân đội Ukraine ”đã bắn hạ rất nhiều máy bay phản lực và máy bay trực thăng của Nga”.



Tám hành lang nhân đạo đã đi vào hoạt động hôm thứ Hai ngoài các vùng Kyiv, Donetsk và Luhansk. Vorzel, Bucha, Velyka Dymerka, Mariupol, Lysychansk, Severodonetsk, Popasna và Kreminna. Tổng cộng 8.057 người đã được sơ tán.



Một quan chức quốc phòng Mỹ thông tin, 2 ngày qua Nga đã tăng cường số chuyến bay, trong đó 24 giờ qua có tới 300 lần xuất kích, và hơn 3.300 quả tân lửa đã được bắn vào Ukraine từ đầu cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Ukraine vẫn giữ sức kháng cự, còn lực lượng Nga chỉ cách Kiev 25km.



Mỹ sẽ cung cấp vũ khí phòng không tầm xa cho Ukraine



Mỹ đang “thảo luận liên tục” với các quốc gia khác để cung cấp cho Ukraine “các loại khả năng phòng thủ bao gồm phòng không tầm xa, mà chúng tôi biết rằng họ có thể sử dụng dễ dàng”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tiết lộ trong cuộc họp tại Lầu Năm Góc hôm qua 21/3.



Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đến thăm Slovakia và Bulgaria tuần trước sau khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels.



CNN trước đó đưa tin Mỹ đang thảo luận với Slovakia về việc Slovakia cung cấp vũ khí phòng không S-300 cho Ukraine để đổi lấy vũ khí khác bù đắp, song hai bên chưa công bố thoả thuận nào.



Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 21/3. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.



CNN cũng dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, các chuyến hàng trong gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 800 triệu USD đã bắt đầu được gửi đi nhưng vẫn chưa đến Ukraine.



Một quan chức chính quyền khác nói với CNN rằng, theo kế hoạch, thiết bị sẽ bắt đầu được vận chuyển vào cuối tuần này, vì vậy việc giao hàng sẽ bắt đầu trong vài ngày tới.



Các lô hàng này sẽ rất quan trọng đối với lực lượng phòng thủ Ukraine trước sự tấn công dữ dội của Nga. Lô đầu tiên sẽ bao gồm 100 máy bay không người lái có vũ trang.



Về kho vũ khí của Nga, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên rằng có vẻ các lực lượng Nga đang bắt đầu "có vấn đề về nguồn cung các loại vũ khí dẫn đường chính xác". Đó là lý do Nga sử dụng ngày càng tăng bom câm, hoặc một số bom, đạn được dẫn đường chính xác của họ "không phóng được hoặc không trúng mục tiêu hoặc không phát nổ khi tiếp xúc", quan chức này cho biết.



Một quan chức cấp cao khác của NATO nhận định: Không bên nào lùi bước trong cuộc xung đột. Các dấu hiệu cho thấy sự bế tắc đang xuất hiện trong cuộc chiến của Nga với Ukraine, với các lực lượng mặt đất của Nga vẫn bị đình trệ và máy bay chiến đấu của Nga không thể tiếp cận dù sức mạnh vượt trội so với Ukraine.



Đàm phán vẫn tiếp tục qua video nhưng không thu hẹp được khoảng cách, khi Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine giải trừ vũ khí và tuyên bố trung gian, còn Ukraina cần có các bảo đảm an ninh và Nga rút hết quân. Tổng thống Zelensky nói rằng nếu hai bên đạt được thoả thuận thì Ukraine vẫn cần trưng cầu dân ý về thoả thuận này.



LHQ cho biết chiến sự đã khiến gần 3,5 triệu người rời bỏ Ukraine.



Hơn 3,3 triệu người tị nạn đã rời bỏ Ukraine. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.



https://danviet.vn/chien-su-nga-ukraine-ngay-22-3-vu-tan-cong-lon-chua-tung-thay-o-kiev-mariupol-bi-doi-bom-10-phut-1-lan-20220322091215244.htm

Theo V.N (Dân Việt, CNN, RT, Guardian)