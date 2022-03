Ukraine - Nga vừa đàm vừa đánh

NATO lên kế hoạch tăng quân cho cánh đông



NATO dự kiến sẽ chuẩn bị kế hoạch mới nhằm đề phòng mối đe dọa an ninh ở cánh đông của khối, gồm việc tăng cường thêm binh sĩ và hệ thống phòng thủ tên lửa, theo The Guardian. Tuy ít nhất 10 thành viên lớn nhất của NATO đã triển khai khí tài và binh sĩ đến sườn đông và đặt một lực lượng khác trong tình trạng sẵn sàng, liên minh này vẫn đang cân nhắc điều chỉnh kế hoạch trước tình hình an ninh mới tại châu Âu trong trung hạn. Quốc hội Slovakia mới đây cũng phê chuẩn việc cho phép NATO triển khai thêm 2.100 binh sĩ tại nước này.