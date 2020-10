Tranh luận bầu cử Mỹ: Cơ hội cuối để ông Trump lật ngược thế cờ

Tổng thống Donald Trump có cơ hội cuối cùng để tái định hình cuộc tranh cử trước đông đảo khán giả Mỹ trong cuộc tranh luận với đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden tối 22.10 (giờ Mỹ, sáng 23.10 giờ Việt Nam).



Tranh cử Mỹ vào nước rút

Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden bước vào cuộc tranh luận cuối cùng. Ảnh: AFP



Cơ hội cuối cùng



Cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng trước cuộc bỏ phiếu ngày 3.11 diễn ra khi ông Donald Trump đang rất cần thay đổi quỹ đạo của cuộc đua. Đương kim Tổng thống Mỹ tụt sau ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đáng kể trong các cuộc thăm dò quốc gia trước ngày bầu cử chưa đầy hai tuần, bất chấp cuộc đua sít sao ở một số bang chiến địa quan trọng.



Theo Reuters, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy có tương đối ít cử tri chưa quyết định. Con số kỷ lục 42 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trước cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng ở Nashville, Tennessee, có nghĩa là cơ hội của ông Donald Trump để ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đua có thể đóng lại.



Cuộc tranh luận đầu tiên gây tranh cãi giữa ông Donald Trump và Joe Biden hôm 29.9 thu hút ít nhất 73 triệu người xem. Cuộc tranh luận lần 2 được lên kế hoạch vào ngày 15.10 đã không diễn ra do ông Donald Trump từ chối tranh luận trực tuyến sau khi mắc COVID-19. Căn bệnh khiến đương kim Tổng thống của đảng Cộng hòa phải dừng chiến dịch tranh cử trong hơn một tuần, và sau đó bù lại bằng cách vận động cấp tập, có khi 2 cuộc trong một ngày.



Lịch trình vận động tranh cử của ông Donald Trump tập trung nhiều vào các tiểu bang, bao gồm Arizona, Florida, Bắc Carolina và Pennsylvania, nơi các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua sít sao nhất và ông Donald Trump có thể giành chiến thắng sát nút phiếu đại cử tri.



Cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tăng 9 điểm trên toàn quốc, giảm từ 12 điểm trong tuần đầu tiên của tháng 10. Ông Joe Biden giữ được lợi thế đáng kể ở các bang cạnh tranh như Michigan và Wisconsin.



Điểm mới trong tranh luận



Cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và Joe Biden - với các chủ đề ứng phó COVID-19, các gia đình Mỹ, chủng tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo - diễn ra từ 21h đến 22h30 ngày 22.10, tức 8h đến 9h30 sáng 23.10, giờ Hà Nội.



Tranh luận được tổ chức tại Đại học Belmont của Nashville, bang Tennessee. Đây là lần thứ hai bang Tennessee là địa điểm tổ chức một cuộc tranh luận tổng thống, lần đầu tiên là năm 2008, giữa ông Barack Obama và ông John McCain, cũng tại Đại học Belmont.



Phiên tranh luận diễn ra theo hình thức của cuộc tranh luận đầu tiên, với mỗi phân đoạn kéo dài 15 phút và các ứng viên có 2 phút để trả lời câu hỏi từ người điều phối. Sau đó, người điều phối sẽ sử dụng phần thời gian còn lại trong phân đoạn để tạo điều kiện thảo luận thêm về chủ đề.



Người điều phối cuộc tranh luận bầu cử Mỹ 2020 cuối cùng là người dẫn chương trình Kristen Welker của NBC. Bà là phóng viên Nhà Trắng và có kinh nghiệm trong việc điều phối ở các chương trình như "Weekend Today" và "Meet the Press". Bà Welker sẽ là phụ nữ da màu đầu tiên điều phối một cuộc tranh luận tổng thống trong gần 30 năm.



Ủy ban về các cuộc tranh luận tổng thống đã thông qua các quy tắc mới ngắt micro để Tổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden không bị ngắt lời trong phiên tranh luận bầu cử Mỹ cuối cùng, theo AP.



Theo đó, Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden sẽ bị ngắt micro trong khi ứng viên còn lại đang đưa ra câu trả lời trong thời gian 2 phút cho mỗi chủ đề tranh luận, trước khi chuyển sang tranh luận mở. Trước đó, trong cuộc tranh luận đầu tiên, hai ứng viên liên tục ngắt lời và chỉ trích cá nhân lẫn nhau.



Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho rằng toàn bộ cuộc tranh luận nên tập trung vào chính sách đối ngoại. “Tôi nghĩ rằng việc tắt tiếng là rất không công bằng. Và tôi nghĩ thật tệ khi không nói về các vấn đề đối ngoại" - Tổng thống phát biểu với báo giới hôm 21.10.



Theo nhận định của giới phân tích, ông Donald Trump Trump dự kiến ​​tiếp tục công kích đối thủ như trong cuộc tranh luận đầu tiên, cáo buộc ông Joe Biden và con trai ông là Hunter Biden về các giao dịch kinh doanh của Hunter ở Ukraina khi ông Joe Biden là phó tổng thống.



Trong khi đó, ông Joe Biden đã dành cả tuần để chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Ông dự kiến ​​sẽ tiếp tục phản đối việc Tổng thống Donald Trump xử lý đại dịch COVID-19 trong bối cảnh các ca nhiễm mới đang gia tăng ở một số bang, đồng thời cho rằng sự bùng phát có tác động kinh tế không cân xứng đối với những người lao động lương thấp.



Áp lực sẽ đè nặng lên vị cựu Phó Tổng thống khi ông cần thực hiện một màn trình diễn có kỷ luật để thu hút một lượng nhỏ cử tri vẫn chưa quyết tâm bầu cho ai.



Theo NGỌC VÂN (LĐO)