Tranh cử Mỹ vào nước rút

Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các cố vấn lên kế hoạch tổ chức thêm nhiều hoạt động tranh cử hơn nữa giữa bối cảnh bị đối thủ Joe Biden vượt lên trong các cuộc thăm dò mới nhất.

Bầu cử tổng thống Mỹ: Cuộc đua 2020 độc đáo hiếm thấy





Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-10 trở lại đường đua tranh cử sau khi bị chẩn đoán mắc Covid-19 vào đầu tháng này. Ông Trump đã dự cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở TP Sanford thuộc bang Florida, chặng dừng chân đầu tiên trong một loạt địa điểm được lên kế hoạch trong tuần này.



Hoạt động trên diễn ra vài giờ sau khi Nhà Trắng cho biết ông Trump đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vài ngày liên tiếp. Theo đài CNN, Tổng thống Donald Trump khẳng định bản thân cảm thấy khỏe hơn trước khi bị Covid-19 và nóng lòng nối lại chiến dịch tranh cử để bù đắp khoảng thời gian tạm hoãn. Dù vậy, ông Trump chỉ phát biểu trong hơn 1 giờ tại cuộc vận động hôm 12-10, ngắn hơn so với các sự kiện tương tự trước đó (thường có thể kéo dài từ 90 phút đến 2 giờ).





Cử tri đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống tại TP Atlanta, bang Georgia - Mỹ hôm 12-10 Ảnh: Reuters





Sau bang Florida, ông chủ Nhà Trắng dự kiến lần lượt có mặt tại các bang Pennsylvania (ngày 13-10), Iowa (14-10) và Bắc Carolina (15-10) - những bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Ngoài ra, chiến dịch tranh cử còn đang lên kế hoạch cho các điểm dừng chân khác trong 3 ngày cuối tuần này. Trong bối cảnh bị đối thủ Joe Biden vượt lên trong các cuộc thăm dò mới nhất và thời gian tranh cử không còn nhiều, ông Donald Trump đang thúc giục các cố vấn lên kế hoạch tổ chức thêm nhiều hoạt động vận động hơn nữa.



Ê-kíp tranh cử của ông Trump hy vọng sẽ có khoảng 2-3 sự kiện diễn ra mỗi ngày khi ngày bầu cử chính thức càng đến gần. Theo họ, cuộc bầu cử năm 2016 cho thấy các cuộc thăm dò trong những ngày cuối của cuộc đua vào Nhà Trắng dự đoán sai kết quả của ông Trump và kịch bản này có thể lặp lại lần nữa.



Theo Reuters, ông Trump đã nỗ lực chuyển sự chú ý của công chúng khỏi cách ứng phó dịch Covid-19 của chính quyền mình trong những tháng qua. Tuy nhiên, việc ông bị nhiễm bệnh khiến vấn đề này được chú ý thêm, từ đó mở đường cho ứng viên Đảng Dân chủ đẩy mạnh công kích và tiếp cận các bang thường nghiêng về Đảng Cộng hòa.



Hôm 12-10, ông Biden đã có chuyến vận động tranh cử tại bang Ohio, nơi ông Trump giành chiến thắng thuyết phục 4 năm trước. Phát biểu tại 2 thành phố Cincinnati và Toledo, ông Biden chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ vì hạ thấp mối đe dọa của Covid-19 và cho rằng chính ông Trump phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra. Đây là chuyến đi tranh cử thứ hai đến bang Ohio của ông Biden trong những tuần trở lại đây.



Theo Reuters, ông Trump cần phải bảo vệ được thắng lợi tại bang Ohio nếu muốn duy trì hy vọng tái đắc cử bởi chưa ứng viên tổng thống nào của Đảng Cộng hòa vào Nhà Trắng mà không giành chiến thắng ở bang này. Dù vậy, một số cuộc thăm dò mới nhất cho thấy 2 ứng viên đang so kè gắt gao tại Ohio.



Trong khi đó, cuộc thăm dò của hãng tin Reuters/Công ty Ipsos hôm 12-10 cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump khoảng 7 điểm phần trăm tại 2 bang chiến trường Wisconsin và Pennsylvania. Đây là 2 bang rơi vào tay ông Trump hồi năm 2016, góp phần vào chiến thắng của ông. Chưa hết, theo tờ The Wall Street Journal (Mỹ), hầu hết cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Biden dẫn trước ở các bang Florida, Arizona và Iowa.



Hơn 10 triệu cử tri đã bỏ phiếu



Gần 10,4 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm tính đến ngày 12-10, theo số liệu được Dự án Bầu cử Mỹ thuộc Trường ĐH Florida công bố trên website của mình. Con số này cao hơn nhiều so với giai đoạn cùng kỳ của cuộc bầu cử năm 2016. Khi đó, theo Reuters, chỉ khoảng 1,4 triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm tính đến ngày 16-10-2016. Cũng theo số liệu trên, số lượng cử tri bỏ phiếu ở 5 bang Minnesota, South Dakota, Vermont, Virginia, Wisconsin hiện vượt quá 20% tổng số cử tri tham gia cuộc bầu cử năm 2016 tại các bang này.



Cũng trong hôm 12-10, bỏ phiếu sớm bắt đầu diễn ra tại bang Georgia, một bang chiến trường quan trọng. Theo báo The Wall Street Journal, đã có gần 130.000 cử tri bỏ phiếu trong ngày đầu tiên của tiến trình bỏ phiếu kéo dài đến ngày 30-10 này, một con số cao kỷ lục.



Sự gia tăng mạnh của số lượng cử tri bỏ phiếu sớm là điều dễ hiểu bởi dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều người lựa chọn hình thức bỏ phiếu qua thư, nhất là những người ủng hộ Đảng Dân chủ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích vì tìm cách gây hoang mang và làm mất lòng tin của cử tri đối với việc bỏ phiếu qua thư. Nhà lãnh đạo này từng cáo buộc có hiện tượng gian lận phiếu bầu trước khi cuộc bầu cử dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 3-11. Hoàng Phương





Theo Xuân Mai (NLĐO)