Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai: Phát huy truyền thống, viết tiếp trang sử hào hùng

(GLO)- Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Vừa qua, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh) vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Ty Công an tỉnh Gia Lai được thành lập và lực lượng Tham mưu hình thành. Trong điều kiện mới thành lập, lực lượng còn mỏng, trang-thiết bị phục vụ công tác thiếu thốn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nhưng lực lượng Tham mưu đã khắc phục khó khăn, gian khổ, dựa vào dân, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chủ động đánh giá tình hình, tham mưu giúp lãnh đạo Công an các cấp triển khai nhiều phương án chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng, các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, phá tề, trừ gian, bảo vệ buôn làng, ổn định an ninh trật tự vùng căn cứ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dù phải chiến đấu ở chiến trường hết sức ác liệt nhưng lực lượng Tham mưu Công an tỉnh luôn phát huy truyền thống tự lực, tự cường, kiên trì hoạt động trong vùng địch tạm chiếm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tham mưu giúp lãnh đạo An ninh các cấp tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình địch và đề xuất các phương án, đối sách bảo vệ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, bảo vệ cơ quan đầu não cách mạng. Đồng thời, tham mưu tổ chức lực lượng diệt ác, phá kìm, hỗ trợ phong trào đấu tranh cách mạng trong lòng địch, hỗ trợ các chiến dịch quân sự, phối hợp bẻ gãy nhiều cuộc càn quét lớn của địch, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Sau ngày thống nhất đất nước, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp. Lực lượng Tham mưu tiếp tục phục vụ lãnh đạo Công an các cấp lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng kịp thời phát hiện, đấu tranh xóa bỏ các tổ chức phản động; phối hợp đập tan âm mưu xâm lấn biên giới của Pol Pot-Ieng Sary; tham mưu tổ chức hơn 300 trận truy quét bọn phản động FULRO, tiêu diệt và bóc gỡ hàng chục ngàn đối tượng ngoan cố, cơ sở ngầm, góp phần giải quyết cơ bản vấn đề FULRO ở Tây Nguyên. Mặt khác, đã tham mưu đẩy mạnh điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án nghiêm trọng, tạo được niềm tin và uy tín cho lực lượng Công an tỉnh.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 4 từ trái sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho tập thể Phòng Tham mưu (Công an tỉnh). Ảnh: Văn Ngọc

Trong công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Tham mưu toàn tỉnh chủ động xây dựng, tham mưu các cấp lãnh đạo triển khai thực hiện nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh mang tính chiến lược; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng Tham mưu Công an toàn tỉnh đã tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, chủ động phục vụ lãnh đạo Công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành hàng trăm chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và tổng kết chuyên đề thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự, góp phần huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Một trong những chiến công nổi bật trong giai đoạn này là tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ huy, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ gây rối, bạo loạn trong thời điểm tháng 2-2001, tháng 4-2004 và tháng 4-2008; đấu tranh truy bắt, bóc gỡ và tấn công chính trị bọn phản động FULRO, xóa bỏ hầu hết các khung chính quyền ngầm của chúng, bắt hết các đối tượng cầm đầu tà đạo “Hà Mòn”, góp phần làm thất bại âm mưu, ý đồ tổ chức tuyên truyền, gây rối, biểu tình, bạo loạn trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, lực lượng Tham mưu đã kịp thời giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết ổn định hàng ngàn vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh vùng dân tộc thiểu số. Thường xuyên tham mưu triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy và các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tụ điểm phức tạp về tội phạm, ma túy.

Trải qua thực tiễn công tác và chiến đấu, lực lượng Tham mưu đã từng bước tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác tham mưu, phục vụ các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh liên quan đến an ninh trật tự, duy trì lực lượng ứng phó sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động tham mưu, đề xuất nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Với những kết quả đã đạt được, từ năm 1998 đến nay, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, hạng nhì; 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Liên tục từ năm 2000 đến nay, lực lượng Tham mưu đều đạt danh hiệu thi đua quyết thắng; trong các năm từ 2000 đến 2008 và liên tục từ năm 2011 đến nay đều được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, riêng năm 2017 được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Tham mưu được trao tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, ngày 25-6-2021, Phòng Tham mưu đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

NGUYỄN THANH TRÍ