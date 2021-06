Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là 1 trong 3 lực lượng tuyến đầu chống dịch

(GLO)- Sáng 25-6, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.





Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng-chống dịch Covid-19, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc



Cụ thể, Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện 2 đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên tại các địa bàn trọng điểm. Qua đó trong 6 tháng đã kéo giảm 14% số vụ phạm pháp hình sự, giảm 25% số người chết so với cùng kỳ năm 2020. Điều tra làm rõ 307 vụ, đạt 86,5%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 11,5%, cao hơn cùng kỳ năm trước 9,02%; làm rõ 582 đối tượng, bắt 315 đối tượng, thu hồi hơn 11,3 tỷ đồng.



Lực lượng Công an đã phát hiện 5 vụ, 8 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ, tăng 2 vụ, 4 đối tượng so với cùng kỳ năm 2020; 187 vụ, 214 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, tăng 20 vụ, tăng 26 đối tượng so với cùng kỳ; 106 vụ, 103 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, tăng 5 vụ, tăng 3 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, phát hiện, bắt 86 vụ, 114 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 1,1 kg ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng, 2 xe máy. Ngoài ra còn phát hiện 94 vụ với 327 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 69 người đi cai nghiện.

10 cá nhân thuộc Công an tỉnh được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba của Chủ tịch nước. Ảnh: Văn Ngọc



Dự án sản xuất, cấp quản lý Căn cước công dân đạt nhiều kết quả. Đến nay, đã hoàn thành 89,42% thủ tục hồ sơ cấp và làm sạch trên 98% dữ liệu căn cước công dân. Trong 6 tháng đã xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông làm 127 người chết và 135 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giao thông tăng 2 vụ, số người chết tăng 4 trường hợp, giảm 18 trường hợp bị thương…



Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương những kết quả lực lượng Công an tỉnh đã đạt được thời gian qua; đồng thời, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt là 1 trong 3 lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trong công tác phòng-chống dịch tại địa phương. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; xử lý hiệu quả các yếu tố địch, ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm băng, nhóm hoạt động phức tạp. Tiếp tục tham mưu xử lý vấn đề liên quan đến “tín dụng đen” và đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực này; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, làm giảm số vụ và thiệt hại do tai nạn giao thông.



Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh. Dịp này, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh cũng được nhận cờ thi đua của Chính phủ với thành tích là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của Công an tỉnh năm 2020.



VĂN NGỌC