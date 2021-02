Gia Lai chủ động triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm

(GLO)- Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tháo gỡ các nội dung tồn đọng, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần thực hiện cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ngay từ đầu năm 2020, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Năm qua, toàn tỉnh có trên 90.900 người tham gia BHXH, chiếm 11,3% lực lượng lao động trong độ tuổi (trong đó có hơn 77.900 người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 13.000 người tham gia BHXH tự nguyện); trên 65.500 người tham gia BHTN, chiếm 8,9% lực lượng lao động trong độ tuổi; hơn 1,39 triệu người tham gia BHYT, chiếm trên 90,05% dân số toàn tỉnh. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên 2.603,9 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch giao, tăng 5,6% so với năm trước.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Ảnh: Trần Dung

Năm 2020, BHXH tỉnh đã chi trả BHXH, BHYT, BHTN ước đạt 2.847,8 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm trước, chiếm 98,8% so với dự toán giao. Đồng thời, đơn vị xét duyệt các chế độ BHXH 1 lần cho 8.214 người với số tiền 214,7 tỷ đồng; xét duyệt chế độ BHXH ngắn hạn cho 12.186 lượt người với số tiền 99,1 tỷ đồng.

Đơn vị cũng phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 4.969 người, tăng 15,5% so với năm 2019; số tiền xét duyệt chi trả BHTN gần 76 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2019 (việc giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp tăng cao so với năm 2019 là do các đơn vị, doanh nghiệp bị giải thể, ngừng hoạt động, cắt giảm lao động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19); quản lý, lập danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng cho 33.115 người hưởng (tăng 5,7% so với năm 2019) với số tiền 1.670 tỷ đồng.

Ngành đã tiến hành thanh-kiểm tra 42 đơn vị, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; thanh tra chuyên ngành 60 đơn vị. Bảo hiểm Xã hội tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia; từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám-chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh ký kết quy chế phối hợp với Sở Y tế. Ảnh: Trần Dung

Năm 2021, BHXH tỉnh phấn đấu đạt khoảng 12% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; tham gia BHTN bằng 9% lực lượng lao động trong độ tuổi và tham gia BHYT chiếm 91,5% dân số toàn tỉnh. Tổng thu trên 2.668,2 tỷ đồng (trong đó, thu BHXH trên 1.321,8 tỷ đồng, thu BHTN gần 83,7 tỷ đồng, thu BHYT trên 1.262,7 tỷ đồng). Tổng chi BHXH, BHYT, BHTN gần 3.401,3 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2020.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính, cải cách phương thức, thủ tục thanh toán, chi trả, quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định; tăng cường khai thác, phát triển đối tượng tham gia theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi); đẩy mạnh khai thác BHYT hộ gia đình, hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc giao dịch điện tử qua cổng thông tin điện tử và đẩy mạnh giao, nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền và hướng dẫn việc cài đặt và sử dụng có hiệu quả ứng dụng VssID-BHXH số.

TRẦN VĂN LỰC

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh