Phong trào Vì An ninh Tổ quốc 6 tập thể, 8 cá nhân được khen

(GLO)- Chiều 25-2, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

6 tập thể, 8 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP. Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đã được Công an TP. Pleiku triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể đã tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức và hành động ở mỗi cán bộ, chiến sĩ; góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác. Cụ thể, Công an TP. Pleiku đã huy động lực lượng tổ chức 10 đợt truy quét, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó phát hiện, điều tra làm rõ 769/1078 vụ, đạt tỷ lệ 73,8%; thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cho người bị hại. Công an TP. Pleiku cũng đấu tranh mạnh với tội phạm liên quan đến băng nhóm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Qua đó đã triệt phá 38 nhóm tội phạm với 161 đối tượng. Trong giai đoạn 2015-2020, Công an TP. Pleiku cũng phát hiện, bắt giữ 445 vụ với 1.023 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa 36 tụ điểm và 55 đối tượng có liên quan đến ma túy; phát hiện, xử lý 176 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; 194 vụ vi phạm trong lĩnh vực môi trường; bắt và vận động đầu thú 115 đối tượng truy nã…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020”.