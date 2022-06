Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cử tri Ia Pa về việc xem xét lại việc cho phép Công ty Toàn Thắng Gia Lai khai thác cát tại xã Chư Mố

(GLO)- Tại báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII, UBND tỉnh đã trả lời cử tri Ia Pa về việc xem xét lại việc cho phép Công ty Toàn Thắng Gia Lai khai thác cát tại xã Chư Mố. Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung nêu trên.





VII- CỬ TRI HUYỆN IA PA:



Kiến nghị:



Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc cho phép Công ty Toàn Thắng Gia Lai khai thác cát tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa. Vì thời gian qua, việc khai thác cát của Công ty này đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân xã Chư Mố như: sạt lở bờ sông, mất cảnh quan môi trường, hạ mực cát, mực nước dẫn đến thiết kế các đầu hút các bơm điện thiếu nước tưới, vào mùa khô, xe chở cát tải trọng nặng ảnh hưởng đến đường giao thông, nguy cơ gây tai nạn giao thông, tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xây bờ kè để chống sạt lở tại khu vực nói trên.



Kết quả giải quyết:



Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1765/STNMT-KS-TNN ngày 5-5-2022 về việc kiểm tra, xử lý theo kiến nghị cử tri gửi UBND huyện Ia Pa. Trên cơ sở Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 12-5-2022 của UBND huyện Ia Pa về kết quả kiểm tra, xử lý theo kiến nghị của cử tri liên quan đến tình hình khai thác cát xây dựng của Công ty Toàn Thắng Phát Gia Lai tại xã Chư Mố, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:



- Về tình hình sạt lở bờ sông: Tại thời điểm kiểm tra cho thấy có diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân nằm ngoài phạm vi mỏ cát, cách khoảng 100 m về phía Đông Bắc có sạt lở. Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trạng đất đang trồng cỏ, không có bờ kè gia cố, việc sạt lở đất là do lũ lụt, nước sông Ba dâng cao qua trận lũ trong năm; việc khai thác cát của Công ty được thực hiện trong phạm vi, tọa độ được cấp phép tại Giấy phép số 404/GP-UBND ngày 9-7-2021 của UBND tỉnh.



- Về cảnh quan môi trường: Không có thay đổi so với cảnh quan môi trường xung quanh trước đây.



- Về hạ mực cát, mực nước dẫn đến thiết kế các đầu hút các trạm bơm điện thiếu nước tưới vào mùa khô: Mỏ cát tại xã Chư Mố của Công ty Toàn Thắng Phát Gia Lai, vị trí nằm phía thượng lưu Trạm bơm điện số 2 xã Chư Mố khoảng 1 km, qua kiểm tra chưa có cơ sở xác định được nguyên nhân của việc hạ mực nước là do khai thác cát của Công ty Toàn Thắng Phát Gia Lai. Việc khai thác cát chủ yếu là khai thác trên bãi bồi tạo điều kiện khơi thông dòng nước, không sử dụng nước của sông, khối lượng khai thác cát hàng năm ít. Ngoài ra do tình hình thời tiết khô hạn cũng là nguyên nhân gây nên thiếu nước phục vụ cho các trạm bơm.



- Về xe chở cát tải trọng nặng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân: Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện xe vận chuyển cát, nên không có cơ sở đánh giá. Thời gian tới, UBND huyện Ia Pa sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện xe chở quá tải trọng.



- Về tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân: Công ty thực hiện khai thác cát đảm bảo theo khung giờ quy định tại Giấy phép số 404/GP-UBND ngày 9-7-2021 của UBND tỉnh. Để hạn chế tiếng ồn phát ra do tiếng nổ của máy múc xúc cát lên xe vận chuyển cát trên bãi tập kết của Công ty tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa đã yêu cầu Công ty nghiêm chỉnh chấp hành thời gian khai thác theo quy định; điều chỉnh thời gian hoạt động của cát máy múc xúc cát tại bãi tập kết cát tại xã Ia Trok để hạn chế tiếng ồn.



- Để hạn chế các ảnh hưởng do việc khai thác cát xây dựng gây ra, thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện Ia Pa để giám sát hoạt động của mỏ cát này theo giấy phép đã được cấp.



