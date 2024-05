Cả nước có 51,6 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2024

(GLO)- Theo baodauthau.vn, trong tháng 4-2024, cả nước có hơn 15,3 ngàn doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 175,8 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 95 ngàn người, tăng 8,4% về số DN, tăng 55% về vốn đăng ký và giảm 9% về số lao động so với tháng 3-2024.

So với cùng kỳ năm trước, giảm 4,1% về số DN, tăng 13,7% về số vốn đăng ký và giảm 20,2% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng 4-2024 đạt 11,5 tỷ đồng, tăng 42,9% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 8.307 DN quay trở lại hoạt động, tăng 175,1% so với tháng trước và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 4 tháng năm 2024, cả nước có 51,6 ngàn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 508 ngàn tỷ đồng, tăng 3,4% về số DN, tăng 9,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023, theo TTXVN.