Gia Lai: Thu tiền dịch vụ môi trường rừng tăng hơn 78% so với cùng kỳ năm 2020

(GLO)- Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2021 đến nay, số thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) ước đạt 52 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm và vượt 78,6% so với cùng kỳ năm 2020.





Công ty Thủy điện Ia Ly là đơn vị sử dụng DVMTR liên tỉnh. Ảnh: Mộng Thường

Theo kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2021 được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt thì số thu trong năm 2021 dự kiến là hơn 95 tỷ đồng. Trong đó, thu điều phối từ Quỹ Trung ương hơn 66,2 tỷ đồng, thu nội tỉnh hơn 28,7 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, riêng số thu tiền DVMTR nội tỉnh ước đạt 11 tỷ đồng, tăng hơn 83,6% so với cùng kỳ năm 2020. Còn nguồn thu tiền DVMTR điều phối từ Trung ương dự ước đạt 41 tỷ đồng, đạt 61,9% kế hoạch và tăng 83,6% so với cùng kỳ năm ngoái.



Nguyên nhân số thu tăng là do trong năm nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tăng số lượng các đơn vị sử dụng DVMTR liên tỉnh (tăng thêm 3 nhà máy thủy điện liên tỉnh là Đak Bla, Đak Bla 1 và Đak Pô Ne 2AB). Bên cạnh đó, việc đôn đốc các cơ sở sử dụng DVMTR nộp tiền được Quỹ chú trọng, không để xảy ra tình trạng nợ đọng. Các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh nghiêm túc chấp hành việc kê khai và nộp tiền DVMTR đầy đủ, đúng hạn.



MỘNG THƯỜNG