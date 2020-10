Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Giao thông thăm, tặng quà Công an các đơn vị, địa phương ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung-Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Công an xã Ia Băng (huyện Chư Prông), Công an huyện Chư Sê và Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) nhân chuyến làm việc tại Gia Lai.

Tại những nơi đến thăm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng Công an các cấp. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần rà soát, tăng cường công tác quản lý cán bộ; quan tâm đến công tác điều tra cơ bản; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước; kiến nghị lên cấp trên những điểm đen về tai nạn giao thông để có hướng khắc phục.

Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Giao thông tặng ti vi cho Công an xã Ia Băng, huyện Chư Prông. Ảnh: Lê Ánh

Đoàn công tác đã tặng 2 chiếc ti vi cho Công an xã Ia Băng và Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh); tặng 1 tủ lạnh cho Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Sê.

LÊ ÁNH