Công an tỉnh Gia Lai quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Công an tỉnh đã phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.





Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho hay: Đơn vị đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Công văn số 1679/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, tội phạm liên quan “tín dụng đen”.

“Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã tăng cường công tác quản lý cư trú, lưu trú; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống cháy nổ, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm”-Đại tá Rah Lan Lâm cho biết.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông được chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Lê Văn Ngọc



Tại TP. Pleiku, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an thành phố triển khai nhiều tổ công tác tuần tra trên các tuyến đường để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku-cho hay: “Hàng ngày, các tổ công tác chia làm nhiều hướng tuần tra trên khắp địa bàn thành phố. Từ đó đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông và tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, đua xe trái phép, đặc biệt là lái xe vi phạm về nồng độ cồn”. Từ ngày 1-9 đến nay, các tổ tuần tra đã phát hiện 84 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lập biên bản xử phạt 509 triệu đồng.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện 21 đối tượng nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở trên biên giới và đã thực hiện các thủ tục cách ly theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng đã xử lý 7 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên không gian mạng.



Về phạm pháp hình sự, lực lượng Công an đã vận động đầu thú, phân loại 19 đối tượng truy nã; đưa 58 đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Phú Thiện đã điều tra, khám phá, bắt giữ 8 đối tượng trong vụ giết người ngày 8-8.

Công an huyện Krông Pa nhanh chóng điều tra, bắt giữ 5 đối tượng sử dụng dao cướp tài sản ngày 3-8. Công an thị xã Ayun Pa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an TP. Pleiku bắt 52 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy tại các quán karaoke trên địa bàn.



Trao đổi với P.V, Đại tá Rah Lan Lâm nhấn mạnh: “Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, nhất là địa bàn TP. Pleiku, không để đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội. Bên cạnh đó, chú trọng bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép và hành vi chống người thi hành công vụ”.

Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh, người dân cần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản; không để đối tượng lợi dụng phạm tội trộm cắp, cướp giật, gây án; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm.

LÊ VĂN NGỌC