Cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Nhiều hộ dân ở tổ 3 (phường Đống Đa, TP. Pleiku) rất bức xúc vì mùi hôi phát ra từ cơ sở chăn nuôi, chứa thức ăn gia súc do anh Nguyễn Công Tín (trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) làm chủ. Lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra và lập hồ sơ xử lý chủ cơ sở này.

Anh Lê Văn Hiển (trú tại nhà số 327A Lê Đại Hành, phường Đống Đa) cho hay: Vài năm trở lại đây, căn nhà kho ở địa chỉ 323 Lê Đại Hành được gia đình anh Tín sử dụng để nuôi heo và chứa thức ăn gia súc. Hàng ngày, từ buổi trưa đến chiều tối, mùi hôi nồng nặc từ khu vực chăn nuôi lan sang nhiều nhà dân ở xung quanh. “Gần đây, tôi thấy nhà kho thường xuyên đóng cửa, ít người ra vào nhưng lại bốc mùi giống như mùi xác động vật chết. Gia đình tôi có lên nhắc nhở, yêu cầu họ khắc phục nhưng vẫn không hạn chế được. Xung quanh đây nhà nào cũng phải đóng cửa kín mít không dám ra ngoài. Đặc biệt, trẻ con đi học về thì phải cho vào nhà ngay vì sợ ô nhiễm, bệnh tật. Cứ trưa nắng là mùi hôi càng bốc lên kinh khủng lắm, không tài nào chịu nổi”-anh Hiển bày tỏ.

Gia đình chị Trần Thị Quệ (321 Lê Đại Hành) bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhà chị có cửa hàng bán đồ nội thất, mỗi khi khách vào mua hàng đều phải bịt mũi vì mùi hôi. Do nhường mặt bằng phía trước để kinh doanh nên nơi ở của gia đình chị Quệ giáp với khu vực chăn nuôi của gia đình anh Tín và càng bị ảnh hưởng nặng nề. Hơn nữa, nước thải từ cơ sở chăn nuôi cũng đổ thẳng ra dòng suối phía sau nhà khiến tình trạng ô nhiễm lan rộng. Chị Quệ bức xúc: “Trước kia, họ còn vứt heo chết ra bờ suối. Chúng tôi phải nhắc nhở thì họ mới thu gom. Tôi có con nhỏ nên lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu, ban ngày thì ở đây bán hàng, buổi tối phải bế con đi ở nơi khác. Khách đến mua hàng thắc mắc sao bốc mùi hôi thì chúng tôi chỉ biết cười trừ, việc kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Khi đến nhắc nhở thì họ lại mở cửa thu gom bao bì gì đó rồi đốt khiến khói khét lẹt bay khắp nơi”.

Gia đình anh Nguyễn Công Tín (phường Yên Thế, TP. Pleiku) dọn dẹp vệ sinh cơ sở chăn nuôi, chứa thức ăn gia súc vào chiều 1-6. Ảnh: L.V.N

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, sáng 1-6, Công an TP. Pleiku đã phối hợp cùng Công an phường Đống Đa đến kiểm tra cơ sở trên về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tại thời điểm kiểm tra, anh Tín không xuất trình được các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động của cơ sở. Lực lượng Công an cũng phát hiện các bao bì chứa thức ăn gia súc không được bảo quản, che đậy. Đây là nguồn phát tán mùi hôi thối ra khu vực dân cư. Bên cạnh đó, cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Anh Tín cho hay: Hiện khu vực này gia đình không sử dụng cho việc chăn nuôi mà chỉ để chứa thức ăn gia súc. Gia đình anh đang chăn nuôi tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai).

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Công an đã yêu cầu gia đình anh Tín khẩn trương thu dọn, xử lý vệ sinh môi trường trong cơ sở để đảm bảo tình trạng hôi thối không tái diễn. Theo ghi nhận của P.V vào chiều 1-6, gia đình anh Tín đã vận chuyển nhiều bao bì chứa thức ăn gia súc lên xe ô tô để mang đến trang trại chăn nuôi tại xã Ia Dêr.

Thiếu tá Lê Bá Thạch-Trưởng Công an phường Đống Đa cho biết: “Công an TP. Pleiku đang lập hồ sơ xử lý. Chủ cơ sở cũng đã tiến hành thu dọn trả lại môi trường trong sạch cho khu dân cư, đồng thời cam kết không tái diễn các hoạt động gây ô nhiễm”.