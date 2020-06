Ông Bùi Quang Bình không phải nguyên là giáo viên dạy môn Tiếng Anh trường Sao Việt

(GLO)- Ngày 29-5, Báo Gia Lai Điện tử đã đăng bản tin “Treo băng rôn kêu gọi bỏ Tiếng Việt, nguyên thầy giáo bị Công an mời lên làm việc”.



Trong đó có nội dung anh Bùi Quang Bình (SN 1988, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) “nguyên là giáo viên dạy môn Tiếng Anh của Trường Mầm non, Tiểu học, THCS Sao Việt (TP. Pleiku)". Đây là nội dung do Công an TP. Pleiku cung cấp cho P.V Báo Gia Lai dựa trên lời khai ban đầu của anh Bình trong buổi làm việc vào ngày 28-5 tại Công an phường Yên Thế.



Ngày 1-6, Báo Gia Lai điện tử có nhận được Công văn số 03/KN-SVGL của Công ty TNHH Sao Việt Gia Lai phản hồi riêng về nội dung trên. Sau khi xác minh lại từ Công an TP. Pleiku thì thông tin ban đầu trong lời khai của anh Bình là chưa chính xác. Trước đó, trong chiều 29-5, Báo Gia Lai Điện tử cũng đã gỡ bỏ nội dung trên.

