Công an huyện Mang Yang làm chứng minh nhân dân, tặng quà tại làng Pờ Yầu

(GLO)- Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai vừa cử cán bộ, chiến sĩ đến làng Pờ Yầu, xã Lơ Pang để làm chứng minh nhân dân và tặng quà cho người dân.

Công an huyện Mang Yang đến tận nơi làm chứng minh nhân dân cho bà con làng Pờ Yầu. Ảnh: Thúy Trinh

Làng Pờ Yầu là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Mang Yang có 123 hộ với 549 nhân khẩu, đa số thuộc diện hộ nghèo. Nhiều người dân trong làng chưa có chứng minh nhân dân hoặc chứng minh nhân dân hết hạn nhưng chưa có dịp xin cấp đổi, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc giao thương, đi lại, làm bảo hiểm y tế…

Vì vậy, Công an huyện đã cử cán bộ, chiến sĩ đến tận nơi làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân miễn phí cho 70 trường hợp. Đồng thời, 130 suất quà trị giá hơn 45 triệu đồng do Công an huyện Mang Yang vận động các nhà hảo tâm tài trợ đã được cán bộ, chiến sỹ trao tận tay cho bà con trong làng.