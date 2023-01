Chào con của mẹ !

Trẻ sinh non và phương pháp Kangaroo Trẻ được gọi là sinh non nếu chào đời khi chưa đủ 37 tuần thai kỳ. So với trẻ đủ tháng, trẻ sinh non có nguy cơ mắc nhiều bệnh như khuyết tật phát triển, bại não, khiếm thị và khiếm thính cao hơn. Trẻ sinh non càng ít tuần tuổi thì nguy cơ mắc bệnh càng cao. Phương pháp Kangaroo (Kangaroo Mother Care) chăm sóc trẻ sinh non hoặc nhẹ cân bằng cách đặt trẻ nằm tiếp xúc da kề da trên ngực người mẹ. Phương pháp này được áp dụng dựa trên việc quan sát những kangaroo mẹ chăm sóc con bằng cách đặt con nằm trong túi phía trước ngực mẹ.