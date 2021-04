Vạch trần kỹ nghệ tạo... "thần y" (*): Hồi chuông cảnh tỉnh

Bộ Y tế lên tiếng PGS-TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền - Bộ Y tế, cho biết việc quảng cáo "thần y" chữa các bệnh hiểm nghèo, "nhà tôi 3 đời" bán các loại thuốc đông y liên quan nhiều đến quản lý mạng xã hội. Vì thế, Bộ Y tế sẽ có buổi làm việc với Bộ Thông tin - Truyền thông để cùng có các giải pháp quản lý, kiểm soát, ngăn chặn việc quảng cáo sai lệch này. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng trên, Bộ Y tế sẽ rà soát tổng thể các vấn đề về cấp phép, hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Với người đã được cấp phép, phải bổ sung, cập nhật chuyên môn; quá trình hành nghề nếu có sai sót thì cơ sở quản lý ở địa phương chịu trách nhiệm. Bộ Y tế cũng sẽ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, chất lượng dược liệu. Cùng với đó là các biện pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực y, dược cổ truyền tư nhân, bảo đảm thuốc đông y phải phát triển dựa trên khoa học bằng chứng. "Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần có sự hiểu biết, tỉnh táo khi lựa chọn các phương án điều trị bệnh" - PGS-TS Nguyễn Thế Thịnh khuyến cáo. Ðề cập vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế Trần Việt Nga cho biết vừa qua, cục đã có nhiều buổi trao đổi với các cơ quan thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông, Cục An ninh mạng, Công an TP Hà Nội để siết chặt hơn nữa việc xử lý quảng cáo vi phạm. Theo bà Việt Nga, đối với các mạng xã hội, đây là kênh quảng cáo vô cùng phong phú, nhiều người lợi dụng để quảng cáo, bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như thuốc, thực phẩm chức năng. Cục ATTP đã phối hợp rất chặt chẽ với Cục Báo chí, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông để có biện pháp quản lý nhất định. Ðơn cử, với Facebook, Cục ATTP đã có trao đổi, làm việc với Bộ Thông tin - Truyền thông và Facebook, yêu cầu thiết lập kênh thông tin trực tiếp và đưa ra các yêu cầu về chấp hành các quy định ATTP của Việt Nam. Ngoài ra, Cục ATTP cũng làm việc với đại diện Facebook để có hướng kiểm soát kinh doanh các loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe trên mạng. "Chẳng hạn, nếu ghi nhận những quảng cáo sai sự thật liên quan đến lĩnh vực thực phẩm, Cục ATTP sẽ chụp ảnh làm bằng chứng, ghi nhận sai sót ở thời điểm cụ thể. Từ đó, đơn vị gửi mẫu cho các trang bán hàng và Facebook để họ phối hợp gỡ những quảng cáo sai" - bà Nga thông tin. Bên cạnh đó, với những mạng xã hội khác, các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Y tế đã có các buổi làm việc với các đại lý phát hành quảng cáo, yêu cầu họ phải thiết lập hệ thống nội bộ để rà soát thông tin quảng cáo đối với sản phẩm bảo vệ sức khỏe.