Vén màn bí mật của đường dây đánh bạc 3.000 tỉ tại Đà Nẵng, Gia Lai

Trước đó vào khuya 23.9, Công an Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ chia thành 20 mũi công tác khám phá thành công chuyên án bí số ĐNB8, triệt phá đường dây tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng do đối tượng Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu.



Tại các địa điểm trên, công an bắt được 7 đối tượng tổ chức, 8 con bạc.



Tổ chức khám xét nhà một số đối tượng tình nghi, công an đã thu được hơn 1,2 tỉ đồng, 3 xe ôtô, 2 súng quân dụng, nhiều công cụ hỗ trợ như kiếm, bình xịt hơi cay. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc lên đến 3.000 tỉ đồng.