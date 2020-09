Hơn 100 chiến sĩ đánh sập đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỉ đồng ở Đà Nẵng và Gia Lai

Trong đêm 23-9, các lực lượng Công an đã đồng loạt bắt giữ hơn 22 người, khám xét hơn 20 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng hơn 3.000 tỉ đồng tại TP Đà Nẵng và Gia Lai.





Sáng 24-9, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận đã phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn do Huỳnh Ngọc Anh (SN 1972, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cầm đầu. Qua đó, Công an bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm, thu nhiều tang vật và tài liệu liên quan.





Đối tượng Huỳnh Ngọc Anh ký biên bản tại hiện trường



Đường dây đánh bạc do Huỳnh Ngọc Anh tổ chức liên quan nhiều đối tượng tại TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai. Bộ Công an đã lập ban chuyên án đấu tranh gồm Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Gia Lai, do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đứng đầu.



Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an xác định tại TP Đà Nẵng, Huỳnh Ngọc Anh là đối tượng cầm đầu đường dây với các chân rết bên dưới cùng hàng trăm con bạc. Ngọc Anh liên hệ với các website đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như Bong88.com, Bong88.net, Booking88.net, SmartBooking88.net để mở "tài khoản tổng" cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài,…





Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường tại nhà đối tượng Huỳnh Ngọc Anh





Từ "tài khoản tổng", Huỳnh Ngọc Anh nhờ em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (SN 1981, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) phân phối và quản lý các "tài khoản con" và người chơi bạc.



Đáng lưu ý, đường dây của Anh còn có nhiều đối tượng vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động khác theo kiểu "xã hội đen".



Đúng 21 giờ 30 ngày 23-9, tại Đà Nẵng, hơn 100 CBCS Công an đã đồng loạt bắt giữ Huỳnh Ngọc Anh và 21 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, đưa về Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh làm rõ.



Theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tính từ đầu năm 2020, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu lên đến trên 3.000 tỉ đồng.



Cũng trong tối 23-9, tại Gia Lai, các lực lượng Công an cũng đã đồng loạt kiểm tra hơn 10 địa điểm, bắt giữ nhiều người có liên quan đến đường dây đánh bạc của Huỳnh Ngọc Anh.

Theo Quang Luật (NLĐO)