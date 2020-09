Thu 2 súng quân dụng, tiếp tục mở rộng điều tra đường dây đánh bạc 3.000 tỉ

Trưa 24-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng "nóng" Công an TP Đà Nẵng về thành tích phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay là trên 3.000 tỉ đồng.





Đà Nẵng: Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỉ đồng

Hơn 100 chiến sĩ đánh sập đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỉ đồng ở Đà Nẵng và Gia Lai

.





Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - giám đốc Công an Đà Nẵng - thông tin bước đầu về vụ án - VIDEO: ĐOÀN CƯỜNG





Công an Đà Nẵng cho hay đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập trung đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ĐNB8 bắt giữ 1 nhóm 18 người chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch trên 3.000 tỉ đồng.



Đây là đường dây hoạt động phạm tội với quy mô lớn và số tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện triệt phá trên địa bàn TP Đà Nẵng.





Ban chuyên án tiến hành khám xét nhà Huỳnh Ngọc Anh - Ảnh: A.B.



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - giám đốc Công an Đà Nẵng - cho biết chuyên án được tập trung điều tra suốt hơn 3 tháng qua, vào thời điểm chín muồi là tối 23-9, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt triển khai khám xét tại nhiều địa điểm.



Toàn bộ quá trình khám xét đảm bảo an toàn, thu giữ các tang vật và đặc biệt là 2 khẩu súng quân dụng, nhiều hung khí... Những người trong đường dây hầu hết là đối tượng hình sự, cộm cán. Công an TP sẽ phối hợp với Công an Gia Lai để tiếp tục khám xét nhà của đối tượng tại Gia Lai. Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của các con bạc trong đường dây lên đến 3.000 tỉ đồng.



Thượng tá Trần Nam Hải - trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an Đà Nẵng - cho biết thêm kết quả ban đầu đã thu giữ hơn 1,2 tỉ đồng tiền mặt, 3 ô tô và 2 súng quân dụng cùng rất nhiều công cụ hỗ trợ, hung khí... và nhiều tang vật khác.



Tại buổi trao thưởng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói rằng: "Đánh được trận này là quét được mảng khá lớn của đường dây tội phạm liên quan đến cá độ, cờ bạc qua mạng và kéo theo đó là tín dụng đen. Chặt được một đường dây là cứu được rất nhiều người trong tương lai".



Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng ban chuyên án - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG



Bước đầu cơ quan công an xác định Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) nằm trong số tổ chức đánh bạc qua mạng này. Đây là đường dây có quy mô lớn, liên quan đến nhiều người ở các địa phương như Đà Nẵng và Gia Lai.



Trong đó, Huỳnh Ngọc Anh đã liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như Bong88.com, Bong88.net, Booking 88.net, SmartBooking88.net để mở tài khoản tổng cá cược bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài... Anh tiếp tục phân phối và quản lý các "đại lý" cấp dưới. Các con bạc phải liên hệ với các "đại lý" để mua hoặc ứng trước một số tiền ảo. Số tiền thắng thua sau khi cá độ được quy đổi và giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)