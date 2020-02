Diễn biến mới nhất vụ Tuấn 'khỉ' dùng súng AK bắn chết 4 người ở Củ Chi

Đặc điểm đối tượng Lê Quốc Tuấn: Cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 02cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về Lê Quốc Tuấn (Tuấn khỉ) đề nghị thông báo ngay đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM, địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1 (ông Nguyễn Đăng Nam – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, số điện thoại 0909.626.363) và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (ông Lê Ngọc Phương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, số điện thoại 0903.005.261) để phối hợp.