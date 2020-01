Cả 2 vụ nổ súng 5 người tử vong đều do thượng úy công an gây ra

Xác nhận với phóng viên, Công an TP.HCM cho hay, vụ nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chiều 29/1 và vụ nổ súng cướp xe máy ở cùng địa bàn khiến 1 tài xế xe ôm công nghệ tử vong đều do thượng uý công an gây ra.





Lực lượng chức năng phong toả hiện trường.





Chiều 30/1, Công an TP.HCM cho biết vẫn đang khẩn trương truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng uý cán bộ Cảnh sát thi hành án hình sự Công an quận 11) là người nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương ở khu vực.



Trao đổi với phóng viên, Công an TP.HCM cho hay, vụ nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chiều 29/1 và vụ nổ súng cướp xe máy ở cùng địa bàn khiến 1 tài xế xe ôm công nghệ tử vong đều do thượng uý Công an quận 11 gây ra.



Công an TP.HCM cho hay, đến thời điểm này, nghi phạm Tuấn vẫn đang lẩn trốn trong khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An, xung quanh đa số là cây cao su non và keo lá tràm. Do nghi phạm có mang theo súng nên lực lượng công an được cắt cử dày đặc khoảng 500 cán bộ cùng vũ khí.



Liên quan vụ việc, trưa cùng ngày, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay: “Hiện Công an TP.HCM đã điều khoảng 500 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị nghiệp vụ quận huyện tham gia vây bắt nghi phạm ở xã Trung An, huyện Củ Chi. Đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm có thể gây hại cho người dân và lực lượng chức năng. Hiện tại công an vẫn đang vây bắt nghi phạm. Trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì công an được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết…”.





Nạn nhân bị bắn chết rạng sáng 30/1



Theo điều tra, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Minh đi chung xe máy mang BKS 52T2-3024 mang theo súng AK báng xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.



Tại đây, đối tượng bắn liên tục nhiều phát làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tuấn bỏ lại xe SH rồi lấy xe máy Novo mang BKS 59Y2-301.98 tẩu thoát.



Đến rạng sáng 30/1, một số người dân ở trên Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được báo cho công an.



Công an huyện Củ Chi cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh V.C.T (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Anh T là tài xế xe ôm công nghệ, chiếc xe máy mang BKS 59X2-595.12 cũng biến mất.







Hàng trăm cảnh sát cơ động đang truy bắt thủ phạm.





Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định hung thủ nổ súng bắn chết anh T. đã chặn nhiều xe máy và nã súng vào nhiều người nhưng không trúng.



Tuy nhiên, khi anh T đi qua thì bị kẻ này chặn lại rồi dùng súng bắn chết anh này rồi lấy xe máy tẩu thoát. Qua điều tra, công an xác định kẻ nổ súng bắn chết anh T cũng là nghi phạm Tuấn.





