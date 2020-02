Vụ nổ súng giết nhiều người: Truy tìm nghi can giữ 1 tỷ nghi phạm cướp được ở sới bạc

Công an TP.HCM đang truy tìm một người được cho giữ số tiền khoảng 1 tỷ đồng của Tuấn "Khỉ" cướp được ở Củ Chi sau khi xả súng bắn chết 4 người ở sới bạc.

Ngày 1/2, Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm Phạm Thanh Tâm (còn gọi là Tý "Bà Dòm") để điều tra việc người này liên quan đến vụ Lê Quốc Tuấn (Tuấn “Khỉ”) xả súng làm 4 người chết ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Quá trình điều tra, công an xác định sau khi sử dụng súng AK bắn chết nhiều người, Tuấn “Khỉ” đã cướp khoảng 1 tỷ đồng và đưa cho Phạm Thanh Tâm cất giữ.

Tâm có dáng người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2 cm trên sau cánh mũi phải.

Thông báo truy tìm Phạm Thanh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị Trưởng phòng PC08, Trưởng phòng PK20E, trưởng công an 24 quận, huyện thông báo đến từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị biết để khi phát hiện Tâm thì tạm giữ, đồng thời thông báo ngay cho phòng Cảnh sát Hình sự.

Chiều cùng ngày, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết anh nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là Lê Quốc Tuấn (Tuấn “Khỉ”), nghi can gây ra vụ xả súng làm 5 người chết ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Theo hiệp sĩ Hải, cuộc gọi vào lúc 14h cùng ngày, người tự xưng là Tuấn nói vẫn đang ở xã Trung An, huyện Củ Chi, muốn ra đầu thú với điều kiện là cho gặp vợ con trước. Cuộc gọi được ông Hải ghi âm.

Hiệp sĩ Hải sau đó báo cáo lại vụ việc cho Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an. Nhà chức trách đang giám định giọng nói để xác minh người này có phải là Tuấn “Khỉ” hay không.

Ngày 1/2, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía nam tiếp tục truy lùng Lê Quốc Tuấn.

Theo quan sát của Zing.vn, có khoảng 100 chiến sĩ túc trực tại xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi những ngày qua cảnh sát bố ráp, truy bắt Tuấn “Khỉ”. Quân số còn lại đang được tỏa ra các địa phương khác, lần dấu vết nghi can.

Trước đó vào chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, Tuấn xả súng vào đám đông khiến 4 người tử vong và một 1 người khác bị thương.

Trên đường bỏ chạy, Tuấn tiếp tục dùng súng khống chế, cướp xe máy của một hộ dân. Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ nghi can này nổ súng sát hại một người khác để cướp xe máy.