Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Trách nhiệm của thế hệ trẻ được đưa vào đề Ngữ văn

(GLO)- Phấn khởi, tự tin là tâm trạng chung của nhiều thí sinh sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn vào sáng 7-7. Môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được đánh giá là khá hay và thiết thực khi đề cập đến sự hy sinh và trách nhiệm của thế hệ trẻ.





Các thí sinh tự tin sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Đức Thụy

Đề thi giàu tính gợi mở và suy ngẫm



Tương tự như năm trước, đề Ngữ văn năm nay cũng gồm 4 câu hỏi ở phần đọc hiểu (3 điểm) và 2 câu làm văn (7 điểm). Thí sinh sẽ làm bài dưới hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Ở phần đọc hiểu, thông qua đoạn trích từ bài thơ “Con đường của những vì sao” của cố nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, các thí sinh phải xác định thể thơ, những tính từ miêu tả vẻ đẹp của tuổi trẻ và tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng; đồng thời nhận xét những suy ngẫm của tác giả về ý nghĩa sự hy sinh của tuổi trẻ được thể hiện trong đoạn trích.



Đặc biệt, phần làm văn được các sĩ tử nhận định là khá hay và thiết thực, có nhiều “đất viết” khi đề cập đến trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước. Em Nguyễn Ngọc Diệu Hà-thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) bày tỏ: “Là học sinh chuyên Toán nhưng em cảm thấy đề Ngữ văn sáng nay rất hay và vừa sức. Em thích nhất câu nghị luận xã hội. Dù vấn đề này không mới nhưng là cơ hội để chúng em nói lên suy nghĩ của mình, ý thức được trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước”.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Diệu Hà (bìa phải)-điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) cho rằng đề thi Ngữ văn năm nay khá hay khi đề cập đến trách nhiệm của tuổi trẻ. Ảnh: Mộc Trà



Hài lòng với kết quả làm bài thi môn Ngữ văn đạt khoảng 80%, em Võ Trường Trọng-thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) hào hứng: “Câu hỏi về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước khá thú vị và đòi hỏi chúng em phải có kiến thức thực tế với dẫn chứng sắc bén, logic mới có thể làm tốt”.

Cán bộ coi thi kiểm tra giấy báo thi của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang). Ảnh: Hà Phương



Không ít sĩ tử vừa bất ngờ vừa “mừng thầm” khi truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào đề thi ở phần nghị luận văn học. Bởi lẽ, đây là một tác phẩm khá quen thuộc, nằm trong chương trình ôn tập, thi thử. Thêm vào đó, yêu cầu “phân tích đoạn trích, liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá được miêu tả trong truyện để rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống” mà đề bài đưa ra cũng không quá khó nếu thí sinh chú ý nghe giảng trên lớp và hệ thống tốt kiến thức.

“Phần làm văn gây nhiều bất ngờ với chúng em bởi truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” đã xuất hiện trong các đề thi thử và được nhiều bạn dự đoán sẽ không xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp chính thức năm nay. Tuy nhiên, đây cũng là một lợi thế để làm bài và theo em, việc trả lời được câu hỏi phụ sẽ quyết định số điểm cao thấp. Em thi khối C nên với em đề thi này khá vừa sức. Em dự đoán mình sẽ được khoảng 8 điểm”-thí sinh Lưu Hoàng Ngọc Trâm-điểm thi Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa) phấn khởi nói.

Điểm thi Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa) có 523 thí sinh dự thi, trong đó có 51 thí sinh tự do. Đây là điểm thi tập trung học sinh tại 2/3 trường THPT của huyện Krông Pa gồm: Trường THPT Đinh Tiên Hoàng và Trường THPT Chu Văn An. Theo thông tin từ Hội đồng coi thi, có 4 thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn Ngữ Văn. Trải qua 120 phút làm bài, đa số các sĩ tử ra về với tâm lý khá thoải mái.

Tuy nhiên, một số thí sinh cũng tỏ ra quan ngại về bài làm của mình. “Vì được thầy cô ôn kỹ kiến thức và bản thân chủ động củng cố thêm nên em thấy đề thi không quá khó. Chỉ có nội dung thứ 2 của phần làm văn, em cho rằng hơi trừu tượng, vốn từ ngữ hạn chế nên em cũng gặp chút khó khăn trong quá trình phân tích”-thí sinh Nông Thị Thu Nga-điểm thi Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê)-bộc bạch.

Nhóm thí sinh trao đổi bài làm sau khi thi xong môn Ngữ Văn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học (Chư Pưh). Ảnh: Nguyễn Diệp



Tương tự, thí sinh Nguyễn Thanh Đạt-điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh) cũng thủ thỉ: “Đề thi Ngữ văn không quá khó nhưng so với sức học của em, em đoán mình chỉ đạt khoảng 6 điểm”.



Nhận định về đề thi, cô Hà Hoài Phương-giáo viên Ngữ văn Trường THPT chuyên Hùng Vương-phân tích: Về tổng thể, đề thi đảm bảo cấu trúc như đề tham khảo Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Đề thi đảm bảo tính khoa học, tính giáo dục, không có yếu tố bất ngờ, có thể đánh giá được năng lực, phẩm chất người học.

Các thí sinh thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn khá suôn sẻ. Ảnh: Đức Thụy





Đảm bảo an toàn tại các điểm thi



Sáng nay, tiết trời ở các địa phương trong tỉnh đều khá âm u, nhiều nơi xuất hiện mưa rải rác. Thế nhưng, từ sáng sớm, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, y tế, dân quân tự vệ... đã có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Ngay từ ngoài cổng, thí sinh đã được các lực lượng nhắc nhở không được mang điện thoại và những vật dụng không được phép khác khi vào phòng thi.

Thượng úy Trương Văn Phong-cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Chư Pưh)-cho hay: “Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, từ ngày 6-7, Công an huyện đã phối hợp với Công an thị trấn Nhơn Hòa bố trí 18 cán bộ, chiến sĩ túc trực tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt kỳ thi. Trong buổi sáng đầu tiên của kỳ thi, điểm thi này được đảm bảo an toàn, nghiêm túc”.

Chi nhánh Điện lực Chư Pưh chuẩn bị máy phát điện dự phòng phục vụ điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh). Ảnh: Nguyễn Diệp



Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, huyện Krông Pa có 714 thí sinh dự thi (tăng gần 100 thí sinh so với năm 2021), trong đó, có 60 thí sinh tự do. Huyện có 2 điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Du (xã Ia Rsươm) và Trường THPT Chu Văn An (thị trấn Phú Túc). Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Đãng, toàn huyện có 335 thí sinh thuộc vùng khó khăn và hộ nghèo. Để động viên các em trước khi tham dự kỳ thi, UBND huyện đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi em 200.000 đồng. Riêng 57 học sinh tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng tập trung về điểm thi Trường THPT Chu Văn An có nhu cầu ở lại, huyện đã bố trí cho các em ở ký túc xá của Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện.



Nhiều phụ huynh cũng đã chở con đến tận điểm thi và không quên động viên, tiếp sức để con thi tốt. Chị Nguyễn Thị Trúc Phượng-phụ huynh thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) tâm sự: “Những ngày qua, con tôi rất chăm chỉ ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này. Tôi hi vọng cháu sẽ hoàn thành bài thi thật tốt. Tôi cũng không quá tạo áp lực cho con mà động viên con nỗ lực hết mình”.

Sĩ tử Lã Hoàng Minh và Nguyễn Văn Nam (bên phải) tại Hội đồng thi Trường THPT Hoàng Hoa Thám bàn luận về đáp án của môn Ngữ văn. Ảnh: Thái Nam



Đồng tâm trạng, bà Phạm Thị Xuân Hạnh (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang)-chia sẻ: “Sáng nay, tôi cũng đã động viên con rất nhiều nhằm giúp con ổn định tâm lý, tinh thần thoải mái trong kỳ thi này. Không chỉ riêng tôi, tất cả phụ huynh ở đây ai cũng rất hồi hộp, lo lắng và hi vọng con mình thi đạt kết quả tốt nhất”.



Nhà cách điểm thi Trường THPT Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê) hơn 10 km nên từ sớm, ông Nguyễn Văn Tỉnh (thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) đã tranh thủ đưa con đi thi. “Con tôi nói thi môn này cảm giác nhẹ nhàng, không áp lực vì được thầy, cô giáo định hướng học kỹ toàn bộ chương trình và học đều tất cả các tác phẩm, không học tủ. Nghe con làm bài được, tôi rất mừng”-ông Tỉnh nói với ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Đoàn viên thanh niên TP. Pleiku tư vấn cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Pleiku. Ảnh: Phan Lài





Trong sáng 7-7, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Võ Hoàng Duy-Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng-làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 2 điểm thi: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh và Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku). Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác tổ chức thi và động viên, nhắc nhở cán bộ, giáo viên và các lực lượng phục vụ công tác thi tại 2 hội đồng thi khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 13.880 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn, tuy nhiên chỉ có 13.839 thí sinh dự thi, vắng 41 em; không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Ảnh: Đức Thụy

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn Toán. Báo Gia Lai điện tử sẽ thông tin kịp thời đến quý bạn đọc.

NHÓM PHÓNG VIÊN