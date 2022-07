Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 giữ ổn định về phương thức như năm 2021, diễn ra từ ngày 7 đến 9-7 với hai ngày thi chính thức và một ngày thi dự phòng. Thí sinh có thể tham khảo bài giải gợi ý đáp án môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn do thạc sĩ Lê Thị Bích Hòa và thạc sĩ Nguyễn Phú Hải, giáo viên THCS & THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) thực hiện.



Phần I: Đọc hiểu



Câu 1: Thể thơ của đoạn trích: Thể thơ tự do.



Câu 2: Những tính từ miêu tả vẻ đẹp của tuổi trẻ trong đoạn thơ là: Trong, tinh khiết, khỏe, mơn mởn.



Câu 3: Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong đoạn thơ:



- Biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong đoạn thơ: “tuổi trẻ như sao trời mát mắt, cháy bùng như lửa thiêng liêng”.



- Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh:



+ Tăng sức gợi hình gợi tả cho câu thơ;



+ Gợi nên vẻ đẹp trong trẻo tinh khôi tràn đầy sức sống của tuổi trẻ;



+ Nhấn mạnh tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.



Câu 4: Suy ngẫm của tác giả về ý nghĩa sự hy sinh của tuổi trẻ:



- Dẫu có hy sinh, vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu tổ quốc, tinh thần chiến đấu của những người trẻ tuổi ấy vẫn sống mãi như ánh sao chói lên lần cuối.



- Tinh thần bất khuất ấy sẽ là hành trang cho các thế hệ mai sau. Họ sẽ bất tử cùng dân tộc.



- Sự hy sinh của những con người trẻ tuổi trong đoạn trích chính là bài học về lẽ sống cho thế hệ trẻ hôm nay.



Đề Văn không khó



Cụ thể, theo chia sẻ của thí sinh, ở phần đọc hiểu, đề thi cho đoạn trích trong tác phẩm Con đường của những vì sao (tác giả Nguyễn Trọng Tạo) và yêu cầu xác định thể thơ của đoạn trích.



Cũng ở phần này, thí sinh cần chỉ ra những tính từ miêu tả vẻ đẹp của tuổi trẻ trong 3 câu thơ thuộc đoạn trích trên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong một đoạn thơ khác.



Bên cạnh đó, thí sinh cần nhận xét những suy ngẫm của tác giả về ý nghĩa của sự hy sinh của tuổi trẻ được thể hiện trong đoạn trích.



Ở phần làm văn, đề thi gồm 2 câu. Câu 1 (2 điểm) yêu cầu thí sinh từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước.



Câu 5 điểm rơi vào tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Cụ thể, đề thi dẫn một đoạn trích trong tác phẩm này, yêu cầu thí sinh phân tích, liên hệ hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng được miêu tả trong truyện để rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống.



Vũ Quang Anh, thí sinh tại điểm thi trường THCS Việt Nam - Angieri (Hà Nội), nhận xét đề Ngữ văn năm nay khá dễ. Mặc dù chú trọng ôn thi các môn trong tổ hợp xét tuyển A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), Quang Anh không gặp khó khăn với môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT.



