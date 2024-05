Bế giảng khóa 2 Đại học An ninh nhân dân hệ vừa làm vừa học tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-5-2024, Trường Đại học An ninh nhân dân bế giảng khóa 2 Đại học An ninh hệ vừa làm vừa học liên kết mở tại Công an tỉnh Gia Lai. Thiếu tướng, tiến sĩ Đoàn Minh Lý, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân chủ trì buổi bế giảng.

Tham dự buổi bế giảng có Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số khoa, phòng thuộc Trường Đại học An ninh nhân dân; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai.

Chương trình học có thời gian đào tạo 4,5 năm với tổng khối lượng kiến thức là 130 tín chỉ gồm: 42 tín chỉ của khối kiến thức đại cương và 88 tín chỉ khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Trong cả khóa học, Trường Đại học An ninh nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Gia Lai trong quản lý việc chấp hành nội quy, quy chế, giờ giấc lên lớp của học viên. Các học viên đều có ý thức chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, có thái độ học tập tự giác, nghiêm túc, đi học đúng giờ, tham gia kiểm tra đầy đủ; tập thể lớp giữ vững sự đoàn kết, thường xuyên hỗ trợ nhau trong học tập.

Kết thúc khóa học, 149/149 học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, trong đó có 4 học viên bảo vệ khóa luận, 145 học viên dự thi kết thúc 3 học phần chuyên môn với tinh thần, thái độ nghiêm túc, kỷ luật. Kết quả tốt nghiệp có 5 học viên xếp loại giỏi, 144 học viên xếp loại khá.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường khẳng định: Giáo dục, đào tạo cán bộ là một trong những khâu quan trọng của công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Gia Lai nói riêng; qua đó, đào tạo, cung cấp bổ sung nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; tạo nguồn cán bộ chiến lược đảm bảo tiêu chuẩn để bố trí đảm nhiệm các chức danh nghiệp vụ tại Công an bốn cấp theo chủ trương của Bộ Công an. Đồng thời, yêu cầu các học viên sau khi tốt nghiệp trở về công tác tại đơn vị, Công an địa phương cần tiếp tục trau dồi, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tế công tác.

Phát biểu bế giảng khóa học, Thiếu tướng, Tiến sĩ Đoàn Minh Lý ghi nhận kết quả học tập của 149 học viên đã hoàn thành mục tiêu khóa học là nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ Công an, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Đồng thời hy vọng học viên sau khi tốt nghiệp sẽ phát huy tính tích cực, chủ động, trở thành những cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Dịp này, Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân đã tặng giấy khen cho 16 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và xây dựng trường, lớp.