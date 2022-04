Gia Lai: Đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non khi đến trường

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Gia Lai vừa ban hành Công văn số 879/SGDĐT-GDMNTH ngày 15-4-2022 về việc tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ để bảo đảm kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 với mục tiêu duy trì chất lượng giáo dục, bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp tại các cơ sở GDMN.

Cụ thể, Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở GDMN khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc và thường xuyên đánh giá mức độ an toàn phòng-chống dịch Covid-19; đảm bảo điều kiện an toàn cho trẻ, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Khi được ban chỉ đạo phòng-chống Covid-19 cấp huyện quyết định cho trẻ mầm non đến trường, tiến hành tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp theo kế hoạch và chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, giúp phụ huynh yên tâm khi cho trẻ đến trường.

Các cơ sở GDMN cần đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ khi tổ chức dạy học trực tiếp. Ảnh: Mộc Trà

Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn và phòng-chống bạo hành, bạo lực học đường trong các cơ sở GDMN; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn và phòng-chống bạo lực học đường khi tổ chức hoạt động giáo dục trực tiếp; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trẻ tăng cường nắm bắt diễn biến tâm lý, tư vấn tâm lý kịp thời, hỗ trợ trẻ về kỹ năng sớm thích nghi, ổn định việc tham gia các hoạt động giáo dục trực tiếp ở trường; xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm hoặc để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường, gây mất an toàn trong các cơ sở GDMN.

Đối với chương trình GDMN, thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Sở; rà soát nội dung chương trình, mức độ cần đạt của từng độ tuổi để điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, nhất là những địa bàn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trẻ mầm non phải nghỉ ở nhà thời gian dài; thực hiện tinh giản, tích hợp nội dung giáo dục phù hợp để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định và mục tiêu, nội dung của chương trình nhằm hoàn thành nhiệm vụ giáo dục năm học 2021-2022. Đặc biệt, quan tâm đến chất lượng giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi, bám sát nội dung, mục đích, yêu cầu tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23-7-2010 của Bộ GD-ĐT để xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, đáp ứng yêu cầu các chỉ số, sẵn sàng tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1.

Theo quy định về Khung thời gian năm học 2021-2022 do UBND tỉnh phê duyệt, các cơ sở giáo dục mầm non có thể kết thúc năm học trước ngày 31-5-2022. Đối với các cơ sở GDMN phải cho trẻ nghỉ ở nhà thời gian dài để phòng-chống dịch Covid-19, nếu cần thiết có thể làm văn bản đề xuất kéo dài thời gian kết thúc năm học để có thời gian củng cố, tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trẻ nhằm hoàn thành mục tiêu chương trình GDMN.