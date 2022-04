Pleiku: Học sinh mầm non, tiểu học đến trường từ ngày 12-4

(GLO)- Ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Sung ký ban hành Công văn số 1171/UBND-VHXH về việc tổ chức cho học sinh bậc mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại.





Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, UBND TP. Pleiku quyết định cho học sinh bậc mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại từ ngày 12-4.

Học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn TP. Pleiku đến trường từ ngày 12-4. Ảnh: Mộc Trà





Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố thông báo thời gian điều chỉnh lịch học trực tiếp của học sinh mầm non, tiểu học đến các trường; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo các phương án phòng-chống dịch Covid-19 trong trường học theo quy định, linh động theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh để tổ chức dạy học phù hợp; xây dựng kế hoạch triển khai việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường theo quy định đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo các trường học trực thuộc quản lý triển khai tốt các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, Sở Y tế Gia Lai.



Cùng với đó, Phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố khẩn trương hướng dẫn hiệu trưởng các trường tiểu học và mầm non xây dựng kế hoạch, kịch bản dạy và học, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống xuất hiện các ca dương tính (F0) là giáo viên, học sinh xảy ra trong nhà trường khi học sinh đi học tập trung trở lại.



Trước khi đón học sinh đi học trở lại, các trường phải phối hợp Trạm Y tế các xã, phường phun khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học; tuân thủ các nguyên tắc phòng-chống dịch, đảm bảo thực hiện 5K đối với giáo viên và học sinh khi vào lớp; hướng dẫn học sinh không dùng chung nước uống để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong phạm vi trường, lớp học. Hiệu trưởng các trường học, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải nắm bắt thông tin dịch tễ hàng ngày tại trường, lớp mình đảm nhiệm giảng dạy; đánh giá lại khu vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường; bố trí vị trí, khu vực cho phụ huynh học sinh đưa đón con đảm bảo theo quy định phòng-chống dịch Covid-19; định hướng tuyên truyền công tác phòng-chống dịch cho học sinh và trong nhà trường.



Tại Công văn này, UBND TP. Pleiku cũng giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực các trường học trên địa bàn quản lý. Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường chủ động phối hợp hướng dẫn nhà trường trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Ngoài ra, UBND các xã, phường cần chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương đảm bảo công tác an ninh trật tự tại khu vực các trường học trên địa bàn quản lý; thường xuyên theo dõi, giám sát, nắm tình hình dịch Covid-19 tại các trường học thuộc địa bàn quản lý; đánh giá, báo cáo tình hình dịch hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thành phố theo quy định.



MỘC TRÀ