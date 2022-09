Ngày 17/9, cả nước ghi nhận gần 2.500 ca Covid-19 mới

Ngày 17/9, bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 2.479 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày có 1 bệnh nhân tại Ninh Bình tử vong.



Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.456.558 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.777 ca nhiễm).



Trong ngày có 69.654 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.578.390 ca.



Số bệnh nhân đang thở ô-xy là 153 ca, trong đó: thở ô-xy qua mặt nạ: 131 ca; thở ô-xy dòng cao HFNC: 3 ca; thở máy không xâm lấn: 7 ca; thở máy xâm lấn: 12 ca; không có ca ECMO nào.







Ngày 16/9 ghi nhận 1 ca tử vong tại Ninh Bình.



Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.138 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.



Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia, vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.



So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ ba ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ năm ASEAN).



Trong ngày 16/9 có 131.532 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 259.308.004 liều, trong đó:



Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.142.160 liều: mũi 1 là 71.062.755 liều; mũi 2 là 68.648.231 liều; mũi bổ sung là 14.809.732 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 50.450.523 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 15.170.919 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.808.713 liều: mũi 1 là 9.101.505 liều; mũi 2 là 8.839.847 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 4.867.361 liều.



Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.357.131 liều: mũi 1 là 9.735.245 liều; mũi 2 là 6.621.886 liều.



Cả thế giới có 616.746.365 ca nhiễm, trong đó 596.050.564 ca khỏi bệnh; 6.529.580 ca tử vong và 14,166,221 ca đang điều trị (40.503 ca diễn biến nặng).



Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 12.487 ca, trong đó: Indonesia tăng 4.437 ca, Malaysia tăng 1.977 ca, Thái Lan tăng 764 ca, Philippines tăng 2.626 ca, Singapore tăng 2.309 ca, Myanmar tăng 305 ca, Lào tăng 69 ca, Campuchia tăng 0 ca, Timor-Leste tăng 0 ca.



Theo ND/NDO