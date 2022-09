WHO khuyến cáo ngừng sử dụng 2 thuốc điều trị Covid-19

Nhóm Phát triển hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành khuyến cáo mới về nhiều loại thuốc điều trị Covid-19 quen thuộc, trong đó có 2 loại nên ngừng sử dụng vì không còn hiệu quả với Omicron.





Tờ Medical Xpress trích dẫn khuyến nghị từ các chuyên gia quốc tế thuộc Nhóm Phát triển hướng dẫn của WHO cho biết 2 loại thuốc kháng thể sotrovimab và casirivimab-imdevimab không được khuyến cáo cho bệnh nhân mắc COVID-19.



Khuyến nghị được đăng tải hôm 15-9 trên tạp chí y học danh tiếng The BMJ.





Hướng dẫn của WHO cung cấp khuyến nghị về nhiều thuốc điều trị COVID-19 - Ảnh: NHI



WHO nêu rõ khuyến cáo mạnh mẽ ngày nay thay thế các khuyến cáo có điều kiện trước đây về việc sử dụng chúng và dựa trên bằng chứng mới từ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.



Những loại thuốc này hoạt động bằng cách liên kết với protein đột biến SARS-CoV-2, vô hiệu hóa khả năng lây nhiễm tế bào của virus. Tuy nhiên trong các thử nghiệm mới mà WHO đề cập, những loại thuốc này không còn khả năng hoạt động chống lại các biến chủng mới đang lưu hành như Omicron.



Sau khi cân nhắc tất cả các bằng chứng, hội đồng đánh giá rằng hầu như tất cả bệnh nhân được thông báo đầy đủ sẽ không chọn dùng sotrovimab hoặc casirivimab-imdevimab.



Trong bản cập nhật hướng dẫn tương tự, WHO cũng đưa ra khuyến cáo có điều kiện về việc sử dụng thuốc kháng virus remdesivir ở những bệnh nhân bị COVID-19 nặng và khuyến cáo có điều kiện chống lại việc sử dụng thuốc này ở những bệnh nhân bị COVID-19 nghiêm trọng.



Các khuyến nghị này dựa trên kết quả từ 5 thử nghiệm ngẫu nhiên với 7.643 bệnh nhân, cho thấy ít hơn 13 trường hợp tử vong trên 1.000 bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng khi dùng remdesivir, nhưng lại có thêm 34 trường hợp tử vong trên 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19 nghiêm trọng dùng thuốc.



Dữ liệu thử nghiệm mới này đã cung cấp bằng chứng đủ tin cậy để các chuyên gia coi lợi ích của remdesivir là khiêm tốn và có độ chắc chắn vừa phải đối với các kết cục chính như tử vong và thở máy, dẫn đến khuyến cáo có điều kiện.



WHO cũng khuyên rằng 3 loại thuốc được sử dụng để điều trị viêm khớp — thuốc chẹn thụ thể IL-6 tocilizumab hoặc sarilumab và thuốc ức chế JAK baricitinib — hiện có thể được kết hợp, ngoài corticosteroid, ở những bệnh nhân bị COVID-19 nặng hoặc nguy kịch.



Lời khuyên này dựa trên bằng chứng thử nghiệm mới có độ chắc chắn cao xác nhận lợi ích sống còn của baricitinib mà ít hoặc không có tác dụng phụ nghiêm trọng khi dùng kết hợp với corticosteroid và thuốc chẹn thụ thể IL-6.



Các khuyến nghị mới từ WHO như một phần của dạng hướng dẫn "trực tiếp" - hoạt động như một chương trình trực tiếp liên tục cập nhật thông tin mới - nhằm cung cấp hướng dẫn cập nhật, đáng tin cậy về việc quản lý COVID-19 và giúp các bác sĩ đưa ra quyết định tốt hơn với bệnh nhân của.



Đây là dạng hướng dẫn rất hữu ích trong các lĩnh vực nghiên cứu đòi hỏi chuyển động nhanh như trong COVID-19, căn bệnh gây ra bởi SARS-CoV-2 không ngừng biến đổi.



Trước đây, WHO đã đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ về việc sử dụng nirmatrelvir và ritonavir, và khuyến cáo có điều kiện đối với molnupiravir cho những bệnh nhân có nguy cơ cao bị COVID-19 không nặng. WHO khuyến cáo không nên sử dụng ivermectin và hydroxychloroquine ở bệnh nhân COVID-19 bất kể mức độ bệnh.

Theo Anh Thư (NLĐO)