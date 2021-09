Sáng 26/9: Hơn 4.460 ca Covid-19 nặng đang điều trị; 16 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng

Đến nay Việt Nam có 746.678 ca mắc COVID-19, trong đó 516.449 bệnh nhân đã khỏi; Trong số các trường hợp đang điều trị có 4.461 bệnh nhân nặng. 16 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc trong cộng đồng

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 746.678 ca mắc COVID-19, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.587 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 742.174 ca, trong đó có 511.270 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (366.539), Bình Dương (196.864), Đồng Nai (44.921), Long An (31.618), Tiền Giang (13.724).

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 25/9 là 10.590 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 516.449

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.461 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.807

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 753

- Thở máy không xâm lấn: 127

- Thở máy xâm lấn: 742

- ECMO: 32

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 220 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 189.606 xét nghiệm cho 400.433 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 17.805.333 mẫu cho 51.127.500 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 37.583.248 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 30.027.703 liều, tiêm mũi 2 là 7.555.545 liều.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 371.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 232 triệu ca, trong đó trên 4,75 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 51.000 ca), Anh (31.348 ca) và Ấn Độ (28.149 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (822 ca), Mỹ (651 ca) và Mexico (564 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca mắc và ca tử vong với trên 43,7 triệu ca mắc và trên 705.000 ca tử vong vì COVID-19. Tiếp đó là Ấn Độ với 33,6 triệu ca mắc và Brazil với 21,3 triệu ca mắc.

Tính theo khu vực, châu Á là nơi dịch COVID-19 diễn ra nghiêm trọng nhất với trên 75 triệu ca mắc và trên 1,11 triệu ca tử vong. Tiếp đó là châu Âu với trên 58 triệu ca mắc, Bắc Mỹ với trên 52 triệu ca mắc, Nam Mỹ với trên 37,6 triệu ca mắc.

TP HCM: Đã tiêm gần 9,2 triệu mũi vaccine COVID-19

Theo HCDC TP HCM có 2.310.875 hộ dân, trong đó 396.166 hộ dân thuộc "vùng đỏ", 175.721 hộ dân thuộc "vùng cam". Công tác xét nghiệm toàn thành phố trong 6 đợt có kết quả như sau:

- Đối với "vùng cam và đỏ", thực hiện lấy mẫu bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh với tỷ lệ dương tính giảm từ 3,7% trong đợt 1 xuống còn 1,1% trong đợt 6.

- Đối với "vùng xanh, cận xanh và vàng", thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gộp theo đại diện hộ gia đình. Tỉ lệ dương tính "vùng xanh - cận xanh và vùng vàng" lần lượt giảm từ 0,9% và 1,8% trong đợt 1 xuống còn 0,7% và 0,9%.

Để đánh giá cấp độ dịch các địa phương tại TP HCM, Sở Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương báo cáo số người trên 50 tuổi hiện đang cư trú trên địa bàn đã tiêm vaccine COVID-19 và gửi về sở trong ngày 26/9.

Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương báo cáo thời gian dự kiến đạt mục tiêu tối thiểu 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến sáng 24/9, TP đã tiêm chủng được 9.068.787 liều vaccine, trong đó có 6.790.745 mũi 1 (đạt 94,2% dân số từ 18 tuổi trở lên) và 2.278.042 mũi 2 (đạt 31,6% dân số từ 18 tuổi trở lên).

Bình Dương: Có 72/91 xã, phường, thị trấn trở lại trạng thái bình thường mới

Ngày 25/9, hệ thống điều trị của tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.452 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện trong đợt dịch lần thứ 4 lên 164.741 người.

Trong ngày, toàn tỉnh thu dung mới 2.676 bệnh nhân vào các tầng điều trị. Tính đến thời điểm này, tỉnh không còn các cơ sở cách ly tập trung, mà đã nâng cấp thành 112 cơ sở điều trị tầng 1.

Trên cơ sở đánh giá nguy cơ dịch bệnh, toàn tỉnh có 72/91 xã, phường, thị trấn trở lại trạng thái bình thường mới ("vùng xanh"), 6 xã, phường có nguy cơ rất cao ("vùng đỏ"), 5 xã, phường "vùng cam", 8 xã, phường "vùng vàng".

Tính theo ấp, khu phố, toàn tỉnh hiện có 30 ấp, khu phố "vùng đỏ"; 16 ấp, khu phố "vùng cam"; 57 ấp, khu phố "vùng vàng" và 482 ấp, khu phố "vùng xanh". Cũng theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có 1.276 khu phong tỏa, tăng 10 khu so với ngày 24/9.

Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, Bình Dương ghi nhận 196.864 ca mắc COVID-19.

Long An: Tiêm hơn 1,7 triệu mũi vaccine phòng COVID-19

Tính đến nay, tỉnh Long An thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 được 1.707.871 mũi tiêm, gồm 1.430.281 mũi 1 và 277.590 mũi 2.

Trong ngày 25/9, Long An ghi nhận 171 ca nhiễm COVID-19 giảm 22 ca so với số ca mắc ngày 24/9/2021 (193 ca); trong đó có 09 ca trong cộng đồng, điều trị khỏi 504 ca (giảm 131 ca); tử vong 0 (giảm 04 ca).

Lũy kế đến ngày 25/9, Long An ghi nhận 31.822 ca nhiễm Covid-19 (trong đó 8.239 cộng đồng, 2.656 khu cách ly, 20.927 khu phong tỏa); điều trị khỏi 27.986 ca (87,94%); tử vong 409 ca (1,29%), đang điều trị tại bệnh viện 3.324 ca (10,44%), đang chờ khu cách ly tạm 103 ca (0,32%).

Số ca bệnh hiện đang điều trị theo tầng 3.324 ca, cụ thể như sau: Số ca điều trị phân bổ theo tầng: Tầng 1: 2.523 ca (75,90%), tầng 2: 659 ca (19,82%), tầng 3: 142 ca (4,27%).