Anh tái phong tỏa toàn quốc khi số ca mắc COVID-19 vượt mốc 1 triệu

Thủ tướng Anh hôm 31.10 đã ban hành lệnh phong toả toàn quốc khi nước này vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19.



Anh sẽ tái phong tỏa toàn quốc trong vòng 4 tuần để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP





Theo nguồn tin từ Reuters, Vương quốc Anh, quốc gia có số người chết do COVID-19 nhiều nhất ở Châu Âu dựa trên số liệu chính thức, đang phải vật lộn với hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày và các nhà khoa học đã cảnh báo "kịch bản tồi tệ nhất" có thể vượt quá 80.000 người chết.



Tại một cuộc họp báo khẩn được tổ chức ở phố Downing sau khi tin tức về việc phong tỏa bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông địa phương, Thủ tướng Boris Johnson cho biết một đợt phong tỏa kéo dài một tháng trên khắp nước Anh sẽ bắt đầu từ 0h sáng 5.11đến ngày 2.12.



Là một trong những hạn chế nghiêm ngặt nhất trong lịch sử thời bình nước Anh, hạn chế lần này chỉ cho phép người dân được phép rời khỏi nhà vì những lí do cụ thể như đi học, đi làm, tập thể dục, mua sắm nhu yếu phẩm và thuốc men hoặc chăm sóc những người dễ bị tổn thương.



"Bây giờ là lúc để hành động vì không có giải pháp thay thế nào", Thủ tướng Johnson nói, cùng với sự có mặt của Giám đốc Y tế Anh, Chris Whitty, và cố vấn khoa học, Patrick Vallance.



"Nếu không hành động, chúng ta có thể chứng kiến tới vài nghìn ca tử vong một ngày", ông Johnson nhấn mạnh.



Chính phủ Anh sẽ khôi phục kế hoạch trợ cấp tiền lương COVID-19 khẩn cấp để đảm bảo những người lao động tạm thời bị nghỉ việc trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa mới trên toàn nước Anh nhận được 80% lương của họ.



Thủ tướng Johnson cho biết, các cửa hàng thiết yếu, trường học và trường đại học sẽ vẫn mở cửa, và trong khi các môn thể thao chuyên nghiệp được phép tiếp tục, nhưng thể thao nghiệp dư dành cho người lớn và trẻ em sẽ được yêu cầu dừng lại.



Các quán rượu và nhà hàng sẽ bị đóng cửa một phần chủ yếu bán mang về. Các chuyến du lịch ra nước ngoài sẽ không được khuyến khích ngoại trừ lí do công việc. Tất cả các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu sẽ phải đóng cửa.



Các nhà thờ tôn giáo sẽ vẫn mở cửa cho các buổi cầu nguyện riêng tư và tang lễ chỉ giới hạn cho các thành viên thân thiết trong gia đình.



Việc áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn được Thủ tướng Johnson đưa ra sau khi các nhà khoa học cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 đang đi sai hướng và cần phải có hành động để ngăn chặn lây lan virus nếu các gia đình còn hi vọng được tụ họp vào dịp Giáng sinh.



Cho đến nay, Vương quốc Anh đã báo cáo 46.555 ca tử vong do COVID-19 - được định nghĩa là những người chết trong vòng 28 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Quốc gia này cũng báo báo tổng số 1.011.660 ca mắc COVID-19.



Anh hiện là quốc gia có số người chết cao thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Mexico, theo số liệu thống kê chính thức của Đại học Johns Hopkins.

