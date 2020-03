Ngành Giáo dục thị xã Ayun Pa chủ động phòng chống Covid-19

(GLO)- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biễn phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), ngành Giáo dục thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch tích cực và hiệu quả.

Trên địa bàn thị xã Ayun Pa có 23 đơn vị trường học, trong đó có 9 trường Mầm non, 6 trường Tiểu học, 6 trường Trung học cơ sở, 2 trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Ngay khi dịch xuất hiện, Phòng GD-ĐT thị xã đã thành lập đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19 tại tất cả các đơn vị trường học. Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã phun hóa chất khử trùng tại tất cả các trường. Yêu cầu các trường học thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, cử cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường, vệ sinh trường lớp hàng ngày. Riêng các trường bán trú thực hiện khử trùng bếp ăn, nơi ở, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi trở lại trường.

Giáo viên Trường Mầm non Họa mi giặt giường chiếu cho học sinh. Ảnh: Vũ Thị Chi

Thầy Lê Văn Nhân-Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Ayun Pa cho biết: Qua kiểm tra cho thấy tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn đều đã được phun hóa chất khử trùng. Một số trường đã tìm mua được nước rửa tay khô nano bạc. Các trường chưa trang bị được cũng chuẩn bị sẵn xà phòng diệt khuẩn, tăng cường thêm các vòi nước rửa tay. Phòng GD-ĐT quán triệt các đơn vị trường học chiết nước cho học sinh uống riêng, không dùng chung ly, chai đựng nước. Riêng các trường bán trú, trong thời gian đầu đi học lại tạm dừng hoạt động bán trú, phối kết hợp phụ huynh đưa đón con em hàng ngày. "Phòng cũng chỉ đạo các trường Trung học cơ sở tạm ngưng ôn thi học sinh giỏi. Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn giữ liên lạc thường xuyên với phụ huynh hướng dẫn học sinh tự giác ôn tập tại nhà"- thầy Nhân nói.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ (phường Đoàn Kết) có 23 lớp học với tổng số 976 học sinh. Thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Thầy Nguyễn Đức An-Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Trường thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh tất cả các phòng học, phòng bộ môn, phòng hiệu bộ, phòng chuyên môn, khuôn viên trường, nhà vệ sinh…; lau chùi bàn ghế, đồ dùng học tập bằng xà phòng diệt khuẩn. Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức phun hóa chất khử trùng lần 1 các phòng học. Ban giám hiệu nhà trường quán triệt giáo viên chủ nhiệm thường xuyên giữ liên lạc với phụ huynh và học sinh, tuyên truyền, nhắc nhở học sinh tự trang bị khẩu trang, bình đựng nước cá nhân khi đến trường. Với đội ngũ học sinh giỏi lớp 9, do công tác ôn tập bị tạm ngưng để phòng dịch nên nhà trường giao giáo viên bồi dưỡng ra đề cương cho học sinh tự ôn luyện ở nhà".

Công tác phun hóa chất khử trùng tại trường Tiểu học Nay Der. Ảnh: Vũ Thị Chi

Tại Trường Tiểu học Nay Der (phường Hòa Bình) công tác phòng dịch cũng được triển khai tích cực. Trường đã được phun hóa chất khử trừng 2 lần trong tất cả các phòng học, hành lang, phòng chức năng… Theo cô Mai Thị Xinh-Hiệu trưởng nhà trường, năm học này trường có 1.022 học sinh với 29 lớp học. Ban giám hiệu nhà trường đã phân công giáo viên chủ nhiệm phụ trách vệ sinh phòng học của lớp mình, phân công mỗi tổ khối trực trường 1 ngày dọn vệ sinh toàn trường. Trường đã tìm mua nước rửa tay khô nano bạc trang bị 1 chai/lớp, bố trí nước rửa tay Lifebuoy tại bồn rửa tay giáo viên và học sinh, treo panô, áp phích tuyên truyền, trang bị máy đo thân nhiệt, phối hợp phụ huynh hướng dẫn học sinh cách phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo môi trường tuyệt đối an toàn cho học sinh khi quay trở lại lớp học.

Các trường Mầm non do các cháu chưa có ý thức tự phòng chống dịch bệnh nên công tác vệ sinh trường lớp được đặc biệt chú trọng. Trường Mầm non Họa Mi (phường Đoàn Kết) đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, phối hợp Trung tâm Y tế phun hóa chất khử trùng lần 3. Do giáo viên hợp đồng nghỉ trong thời gian phòng chống dịch nên trường huy động tất cả giáo viên, nhân viên biên chế tổng vệ sinh hàng ngày đồ dùng, đồ chơi, giường chiếu, chăn gối cho các cháu. "Theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, trường đã thông báo đến phụ huynh về việc tạm dừng bán trú trong thời gian đầu học sinh trở lại trường để phụ huynh chủ động sắp xếp công việc" - cô Vũ Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Giáo viên Trường Nay Der quét dọn vệ sinh. Ảnh: Vũ Thị Chi

Thầy Lê Văn Nhân-Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Ayun Pa nhìn nhận: Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp thiết của toàn xã hội. Về phần mình, ngành GD-ĐT thị xã yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành chỉ đạo của ngành, nêu cao tinh thần tập thể, thực hiện vệ sinh trường lớp, chủ động đón học sinh quay lại trường khi điều kiện cho phép.