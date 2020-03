Dịch COVID-19 sáng 31-3: Ý, Anh giảm ca nhiễm, thủ tướng Đức âm tính lần 3

Thứ trưởng Bộ Y tế Ý Pierpaolo Sileri ngày 30-3 nhận định tốc độ lây lan của dịch COVID-19 tại nước này đang chậm lại và có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới. Anh cũng ghi nhận tình hình tương tự.





Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Rome, Ý - Ảnh: REUTERS



Ý tiếp tục phong tỏa toàn quốc tới Lễ Phục sinh



Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 30-3, Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza thông báo chính phủ sẽ sớm gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc "đến hết Lễ Phục sinh năm nay". Ông Speranza không nêu thời gian cụ thể nhưng Lễ Phục sinh rơi vào ngày 12-4 tới.



Số ca nhiễm mới tại Ý tiếp tục giảm trong ngày 30-3, đánh dấu ngày sụt giảm thứ 5 liên tiếp. Tổng số ca nhiễm tại Ý đã vượt mốc 100.000 người sau khi có thêm 4.050 ca nhiễm mới trong ngày 30-3. Số ca tử vong mới là 812 người, nâng tổng số người chết lên 11.591.



Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dịch bệnh đang dần đi vào ổn định ở Ý song cảnh báo 2 tuần tới sẽ là thời gian quyết định thành bại của các biện pháp chống dịch cứng rắn ở nước này. Một số chính trị gia ở Ý thậm chí còn cho rằng chính phủ nên duy trì lệnh phong tỏa hết tháng 4.



Mỹ đưa nhân viên nhà xác quân đội tới New York



Thiếu tướng Jeff Taliaferro thuộc Bộ tham mưu liên quân Mỹ ngày 30-3 xác nhận đã nhận được yêu cầu triển khai nhân viên nhà xác quân đội tới New York từ Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang.



Hiện quân đội Mỹ đang huy động nhân sự. Truyền thông Mỹ trước đó mô tả nhiều người dân ở New York đã bị sốc khi biết tin các nhà xác tại thành phố New York không còn chỗ trống. Chính quyền buộc phải lập các nhà xác dã chiến là những container đông lạnh ngay trên đường phố để chứa xác bệnh nhân COVID-19.



Lần cuối cùng New York lập nhà xác dã chiến kiểu này là trong vụ khủng bố 11-9 khiến hàng ngàn người thiệt mạng năm 2001.



Dịch chậm lại ở Anh



Patrick Vallance, một cố vấn khoa học của chính phủ Anh, ngày 30-3 nhận định lệnh phong tỏa toàn quốc được ban bố hồi tuần trước đã kiềm chặt tốc độ lây lan của virus corona tại nước này.



Số bệnh nhân nhập viện đã ổn định vào mức khoảng 1.000 ca mỗi ngày, ông Vallance cho biết thêm. Tuy nhiên, cần khoảng 2-3 tuần nữa mới có thể xác định được chính xác mức độ lây lan của dịch bệnh.



Vị cố vấn của chính phủ Anh cho biết có khả năng khoảng 3% đã bị nhiễm bệnh nhưng nhiều người không có biểu hiện triệu chứng nào. Số liệu chính thức được công bố ngày 30-3 cho thấy tổng cộng có 22.141 ca nhiễm ở Anh, trong đó 1.408 người đã chết và chỉ mới có hơn 160 người được cho xuất viện.



Thủ tướng Đức âm tính lần 3



Một người phát ngôn của chính phủ Đức ngày 30-3 cho biết Thủ tướng Angela Merkel sẽ tiếp tục làm việc tại nhà bất chấp đã thử nghiệm âm tính ba lần. Bà Merkel tự cách ly và làm việc từ xa vào ngày 20-3 sau khi gặp một bác sĩ nhiễm bệnh COVID-19.



Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi tuần rồi xác nhận đã bị nhiễm virus corona mới nhưng cho biết sẽ tiếp tục làm việc tại nhà và sức khỏe hoàn toàn không có vấn đề gì.



Pháp gia nhập “câu lạc bộ 3k”



Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp đã tăng lên 3.024 người vào ngày 30-3 sau khi có thêm 418 người chết.



Theo Hãng thông tấn AFP, Pháp đã trở thành quốc gia thứ tư có số người chết vì COVID-19 vượt mốc 3.000 người, sau Trung Quốc, Tây Ban Nha và Ý.



Nhà chức trách Pháp thừa nhận chỉ tính số người chết trong bệnh viện nên cảnh báo số liệu tử vong có thể sẽ cao hơn trong thời gian tới khi bắt đầu kiểm đếm các ca tử vong trong nhà dưỡng lão. Hiện có 5.107 bệnh nhân trong tình trạng nặng cần hỗ trợ duy trì sự sống ở Pháp.



Tây Ban Nha cấm làm đám ma quá 3 người



Chính phủ Tây Ban Nha ngày 30-3 đã cấm tổ chức tang lễ rình rang trong mùa dịch corona, kể cả các buổi đọc kinh cầu nguyện tại nhà và tối đa chỉ có 3 người được phép tham gia lễ hạ huyệt hoặc hỏa táng.



Theo Hãng tin Reuters, hiện Tây Ban Nha là quốc gia áp dụng các biện pháp chống dịch cực đoan nhất châu Âu. Chính quyền Madrid ngày 30-3 cũng noi gương Ý khi ra lệnh ngừng các hoạt động kinh tế không cần thiết trong 2 tuần tới.



7.340 người đã chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha, biến nước này trở thành quốc gia có số người chết nhiều thứ hai thế giới, sau Ý.



Theo DUY LINH (TTO)