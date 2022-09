Chặn bằng được ô nhiễm tiếng ồn

Tổ chức ca nhạc gây ồn ào ở khu dân cư, một nhà hàng ở TP. Đà Nẵng bị phạt 140 triệu đồng. Đây có thể là mức phạt lớn nhất về hành vi này từ trước đến nay và hy vọng nó đủ sức răn đe những ông chủ kém ý thức với cộng đồng.





Mức phạt trên chỉ là khởi đầu cho một quy trình xử lý nặng tay với hành vi gây tiếng ồn cưỡng bức bất chấp mọi người xung quanh. Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thượng tá Nguyễn Văn Tăng, khẳng định sẽ đề xuất UBND thành phố có thể rút giấy phép hoạt động những cơ sở kinh doanh không tôn trọng cộng đồng, gây tiếng ồn quá mức.



Quả là không thể chịu nổi: Sau ngày làm việc mệt mỏi, vừa muốn nghỉ ngơi thế là nhà hàng bên cạnh mở nhạc ầm ào công suất lớn. Con cái vừa ngồi vào bàn học thế là hàng xóm bật loa hát hò vô tội vạ. Người già đang dưỡng bệnh hay trẻ con đang ngủ cũng không tha… Nỗi bức xúc này thật khó kìm nén nên thực tế đã gây ra nhiều vụ xô xát, thậm chí giết người, xuất phát từ mâu thuẫn do tiếng ồn.



Chúng ta trải qua thời gian dài lo cơm áo gạo tiền nên ít quan tâm và cũng cả nể về việc ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Nhưng bây giờ đã khác, môi trường sống, nếp sinh hoạt đã thay đổi, mọi người cần thời gian nghỉ ngơi, học tập, làm việc nhiều hơn nên không thể chấp nhận những thói quen kém ý thức đến mức xem thường văn hóa cộng đồng. Quyền được tôn trọng cuộc sống riêng tư, được bảo vệ an toàn trong môi trường chung được quy định rất rõ trong các bộ luật hiện hành thì không lý do gì các cơ quan chức năng lơ là với những hành vi vi phạm.



Cách đây chưa lâu, Báo Người Lao Động đã đăng loạt bài về thực trạng và các giải pháp nghiêm trị hành vi gây tiếng ồn trong khu dân cư. Nhiều chuyên gia pháp luật và lãnh đạo các cơ quan công quyền đã chỉ rõ: Pháp luật hiện hành đủ quy định xử lý các hành vi này. Theo quy định của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016, mức phạt về hành vi này lên đến 160 triệu đồng và mức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động đến 12 tháng. Chúng ta tin rằng xử đúng quy định này thì không ai dám vi phạm!



Hãy xem kinh nghiệm của một nước gần với chúng ta là Philippines: Tháng 1-2022, chính quyền TP Cebu cấm hát karaoke ở nhà từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật chỉ được hát đến 18 giờ. Ai vi phạm sẽ bị phạt tiền, tái phạm bị phạt tù đến 6 tháng. Các nước phương Tây quy định tiếng ồn theo từng cấp và giao từng cơ quan quản lý. Dù là tiếng ồn từ công trình xây dựng, còi xe, rao hàng… đều phải thực hiện nghiêm theo quy định nếu không muốn bị phạt nặng. Tất nhiên, sẽ không có loại tiếng ồn kiểu ca nhạc tự do, nhà hàng phóng loa ra ngoài hoặc mở karaoke tại nhà như ở ta, vì cảnh sát sẽ đưa ngay đối tượng vi phạm lên đồn.



Không thể chần chừ được nữa, ô nhiễm tiếng ồn ở nước ta đã quá khủng khiếp và gây ra hệ lụy rất lớn. Vấn đề này từng được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội, Bộ Công an cũng đang sửa nghị định xử phạt theo hướng tăng nặng, giới hạn thời gian tối đa...



Trong khi chờ những quy định mới thì các cơ quan chức năng phải làm hết trách nhiệm của mình. Tiếng ồn ở mức độ nào đó sẽ như một cuộc tra tấn với cư dân. Phải ngăn chặn và ngăn chặn bằng được chứ không thể mãi "du di".

Theo Hồ Phi (NLĐO)