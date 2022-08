Ngành Y tế ngay lúc này cũng cần được cấp cứu

Bệnh nhân chờ mổ… 3 tháng vì quá tải; Phải cắt chân vì hết thuốc. Giám đốc bệnh viện rơi nước mắt khi nói về thu nhập của các bác sĩ. Nghành y cũng đang... bệnh trọng, cũng cần được cấp cứu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đưa ra một thông điệp trong chuyến công tác ở Buôn Đôn. Ảnh: SKDS

Bệnh viện Bạch Mai mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng bị đái tháo đường biến chứng loét chi, tím đen và hoại tử ngón chân.

Báo Tuổi Trẻ, dẫn thông tin từ gia đình cho biết, người bệnh khốn khổ này đã điều trị tại một bệnh viện cấp tỉnh từ khoảng 2 tháng trước. Tuy nhiên, bệnh viện tỉnh đã hết vật tư y tế để can thiệp. Lý do giải thích với gia đình là "hết do chậm đấu thầu".

Và khi bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai thì “tình trạng bệnh đã ở mức độ quá muộn, không thể làm gì hơn ngoài cắt cụt chi”.

Hết thuốc, vật tư y tế do “chậm đấu thầu”, đến nỗi bệnh nhân không thuốc điều trị bị hoại tử đến mức phải cắt chi.

Sao mà cay đắng, mà khốn khổ, mà oan nghiệt đến thế.

Trong chuyến công tác của Bộ trưởng Đào Hồng Lan về Buôn Đôn hôm 4.8, đã có những “cấp báo”, kiến nghị từ cơ sở được gửi tới bộ trưởng.

Kiến nghị về thuốc cho cơ sở điều trị. Về cung ứng, đấu thầu các loại thuốc hiếm, thuốc cấp cứu, hoá chất, vật tư y tế... Kiến nghị bác sĩ cho y tế cấp xã phường khi mà "Dự báo trong 5- 10 năm tới sẽ thiếu hụt trầm trọng bác sĩ tại các trạm y tế tuyến xã/phường". Và cả các kiến nghị về tiền lương, phụ cấp, cả tiền hỗ trợ chế độ phòng chống dịch COVID-19 nữa.

Quá nhiều kiến nghị. Cho thấy quá nhiều vấn đề - đã ở vào mức độ khủng hoảng- của ngành Y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trong chuyến công tác tới Buôn Đôn đã trấn an rằng: Bộ Y tế đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư trang thiết bị y tế; Cho phép ban hành Nghị định bổ sung quy định chế độ phụ cấp, ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập theo trình tự, thủ tục rút gọn - Theo báo Sức khoẻ và đời sống.

Ngành Y tế, ngay lúc này cũng cần cấp cứu.

Và một trình tự, thủ tục rút gọn lúc này đúng là cần thiết đến cấp bách - để nước mắt ngành Y thôi rơi vì đồng lương quá bèo bọt, để chấm dứt tình trạng cả vạn nhân viên y tế bỏ việc, chuyển việc. Và càng cần thiết hơn, để tránh tình trạng bệnh nhân chờ mổ cả 2-3 tháng vẫn được cho là “bình thường”, để tránh nỗi oan “cắt chân” vì hết thuốc, vì còn đang chờ đấu thầu, vì những người có trách nhiệm sợ trách nhiệm.