Quy trình hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục

Quấy rối tình dục luôn là chủ đề nóng của xã hội. Tại TP.HCM, theo khảo sát của Sở LĐ-TB-XH và UN Women tại Việt Nam năm 2017, có 40,9% nam giới và 38,6% nữ giới được hỏi đã chứng kiến về các vụ việc quấy rối tình dục đối với phụ nữ/trẻ em gái ở nơi công cộng trong 12 tháng qua.



Tuy nhiên, cụm từ “quấy rối tình dục tại nơi làm việc” mới chỉ được đề cập ở một số văn bản pháp luật và Bộ quy tắc ứng xử phòng, chống quấy rối tình dục ở nơi công cộng do Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế ban hành.



Cần thiết có quy trình phối hợp, can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục.



Thực tế, pháp luật Việt Nam chưa có “quy định và hướng dẫn cụ thể, chi tiết để xác định hành vi quấy rối tình dục”; chưa có “quy trình can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục” và chưa có “quy định về thẩm quyền xử lý, cách xác định, bằng chứng để chứng minh bị quấy rối tình dục”.



Vì vậy, có rất nhiều trường hợp nạn nhân không có khả năng cung cấp hoặc thu thập chứng cứ nên không thể yêu cầu trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi cho mình. Chính điều này dẫn tới yêu cầu cấp thiết có tổ nghiên cứu và tham mưu quy trình phối hợp, can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục.



Yêu cầu từ thực tiễn này nhắc người viết nhớ đến Quyết định 2017/2020 của TP.HCM về quy trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục.



Theo dõi mảng LĐ-TB-XH thời gian qua, tôi thấy khi xảy ra sự vụ liên quan bạo lực, xâm hại trẻ em, chính quyền địa phương can thiệp rất nhanh chóng. Quyết định 2017 rút ngắn thời gian thực hiện một số bước so với Nghị định 56/2017 của Chính phủ như xác minh thông tin vụ việc là 2 giờ; rút ngắn thời gian xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Từ đó giúp việc hỗ trợ và kết nối dịch vụ cho trẻ em và gia đình kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo quy định pháp luật.



Điều này cho thấy việc có quy trình hỗ trợ nạn nhân là cấp thiết. Sự chủ động đề xuất của chính quyền cơ sở là rất đáng hoan nghênh.

