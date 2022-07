Cuộc chiến chống tham nhũng 10 năm qua: Những "viên đạn đã có đầu"

4 người cấp Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 29 cấp Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương; trong đó có 6 bộ trưởng, 50 sĩ quan cấp tướng. Còn cỡ chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh thì không đếm xuể. Đây là những “thanh củi gộc” đã “vào lò”.

Việc một bộ trưởng "vào lò, ra vành móng ngựa" giờ đây đã trở thành bình thường, điều đó cho thấy người dân thật sự tin đã không còn có vùng cấm, không có ngoại lệ trong cuộc chiến chống tham nhũng. Ảnh: C.Hùng



“Khi xung trận thì súng nổ rất to nhưng không sát thương được ai vì đạn có nổ mà không có đầu”- phát biểu nghị trường của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc ngày 9.11.2012, như một sự tả chân về cuộc chiến chống tham nhũng.



Nhưng đó là 10 năm trước.



“Súng nổ rất to”, nhưng trong mắt dân, trong ngay kết quả chống tham nhũng, vẫn chỉ như “tắm từ vai trở xuống”, như “quét cầu thang từ dưới lên”.



Đạn nổ mà không có đầu, bởi kết quả cuối cùng: Tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng chỉ lẹt đẹt dưới 10%?



Và sát thương được ai khi mà có tới 31,2%, tức là đến 1/3 số bị cáo tham nhũng được hưởng án ''treo'', cải tạo không giam giữ.



Phải nhắc lại những phát ngôn, những con số 10 năm trước khi hôm qua, những con số “khổng lồ” được công khai trong hội nghị 10 năm chống tham nhũng.



2.740 tổ chức đảng, 167.700 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, trong đó có 7.390 bị kỷ luật do tham nhũng.



Trong số 170 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý, có 4 trường hợp cấp Ủy viên Bộ Chính trị và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 29 cấp Ủy viên Trung ương và nguyên Ủy viên Trung ương; 50 sĩ quan cấp tướng...



Việc thu hồi tài sản tham nhũng, từ tỉ lệ dưới 10%, nay đã 34,7%. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã đạt đến 41,3%.



“Đốt lò” đến cấp Uỷ viên Bộ Chính trị, cho thấy cuộc chiến không còn chỉ “từ vai trở xuống”! Không có ngoại lệ! Không trừ một ai.



Xử lý cả nửa trăm sĩ quan cấp tướng trong công an, quân đội... cho thấy thật sự là đã không còn vùng cấm.



Tổng Bí thư hôm qua đã dùng đến chữ “giặc nội xâm” để chỉ tham nhũng, tiêu cực. Điều đó cho thấy cả quyết tâm, cả thái độ không nhân nhượng của “người đốt lò”.



Thưa với Tổng bí thư! Người dân nào cũng ủng hộ cuộc chiến mà ông đang khởi xướng. Con số 93%, tuyệt đại đa số người dân bày tỏ tin tưởng, qua cuộc điều tra dư luận xã hội - đang cho thấy điều đó.



Bởi đúng, tham nhũng lớn đang làm mục ruỗng đất nước. Bởi người dân sợ lắm cái thứ tham nhũng vặt - như ghẻ ruồi. Sợ lắm kiểu hạch sách, nhũng nhiễu: đợi hôm nay, đợi ngày mai, đợi ngày kia... đợi mòn mỏi, đợi đến “vê vê ngón tay”- như cách mà nguyên Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc Tráng A Pao miêu tả về tham nhũng.



