Tiến sĩ "dỏm", tạp chí hoá giấy lộn: Khi Viện Hàn lâm không... khoa học

Giai đoạn 2015-2017, công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ còn nhiều hạn chế, khuyết điểm về tuyển sinh, quy trình, chương trình và quản lý đào tạo, đó là kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, thiếu quy định về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn, học viên đăng ký ngành này nhưng được cấp bằng của ngành khác, một số hồ sơ học viên chương trình đào tạo còn thiếu sót, hồ sơ học viên không có lý lịch khoa học của người hướng dẫn sổ cấp phát văn bằng còn tẩy xoá, sửa chữa, thiếu thông tin về nghiên cứu sinh.

Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ nhưng thiếu sót những điều căn bản như vậy, thử hỏi có ai tin được chất lượng của bằng cấp đó.

Hồ sơ của nghiên cứu sinh bị tẩy xóa là một chứng cứ rõ ràng về gian lận. Nói cho ngay, nghiên cứu sinh không tự tẩy xóa được, hoặc nếu cố tình tẩy xóa cũng không qua được khâu kiểm soát. Ở đây, có dấu hiệu thông đồng, làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ. Khoa học mà dối trá từ đầu vào đến đầu ra thì những chiếc bằng đó chỉ để treo làm cảnh.

Trách nhiệm trong công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lãnh đạo Viện Hàn lâm phụ trách công tác đào tạo và Học viện Khoa học xã hội thời kỳ 2015-2019.

Không chỉ thế, đơn vị này còn vi phạm trong công tác quản lý tạp chí, quản lý các cơ sở nhà đất, thực hiện dự án.

Trong 5 năm, số lượng tạp chí tồn kho của 33 đơn vị lên tới 104.811 cuốn, trong đó Tiếng Việt 92.959 cuốn, Tiếng Anh 1C1.852 cuốn. Có đơn vị để tồn kho số lượng lớn tạp chí, như: Tạp chí Triết học tồn 10.742 cuốn, Đông Nam Á 8.174 cuốn, Châu Phi và Trung Đông 6.381 cuốn, Hán Nôm 6.868 cuốn…. Tạp chí Tôn giáo in 1.850 cuốn, tồn 1.084 cuốn; Tạp chí Triết học in 4.000 cuốn, tồn 2.358 cuốn; Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội in 2.000 cuốn, tồn 840 cuốn.

Sách in ra chỉ để nghiệm thu, thanh quyết toán, còn sau đó bỏ vào kho. Hoặc là sách không có giá trị nên không ra được thị trường. Giấy đây là tiền, và đúng là tiền như giấy, một sự lãng phí quá lớn.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội nhưng làm những việc không những không khoa học, mà còn sai phạm. Cho nên, cần làm rõ, làm cho sạch, để Viện Hàn lâm Khoa học thực sự là một cơ quan học thuật, đào tạo ra con người, sản xuất ra sản phẩm có giá trị cho xã hội.