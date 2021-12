Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

(GLO)- Với người dân Việt Nam, ngày 22-12 hàng năm là dịp để tự hào về những trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam-đội quân do Đảng và Bác Hồ thành lập và rèn luyện, do Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trực tiếp chỉ huy. Cùng với sức mạnh như biển dâng sóng trào của lực lượng công nông, đội quân ấy đã làm nên những mốc son chói lọi của Cách mạng mùa thu tháng Tám năm 1945, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, rồi giải phóng miền Nam mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.



Hơn 7 thập kỷ qua, đội quân đi ra từ Nhân dân ấy vẫn luôn nêu cao truyền thống anh hùng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, ngày đêm có mặt trên khắp các trận tuyến, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, cuộc sống yên bình, no ấm, hạnh phúc của Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực cách ly tập trung. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Gần 2 năm đối mặt với đại dịch Covid-19, đất nước phải gánh chịu những mất mát, đau thương không hề nhỏ khi hơn 1,5 triệu người nhiễm bệnh, gần 3 vạn người phải vĩnh viễn ra đi; giãn cách xã hội, sản xuất đình đốn, nguồn lực quốc gia bị hao tổn trầm trọng. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng-Nhà nước, hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ gác lại mọi nỗi niềm riêng tư, bất chấp hiểm nguy, khoác ba lô lên đường, làm tròn trách nhiệm phụng sự Nhân dân, thể hiện sâu sắc phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” qua những việc làm cụ thể, thiết thực, bình dị mà cao quý, xứng đáng là trụ cột của quốc gia trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng bởi đại dịch Covid-19. Truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam một lần nữa lại tỏa sáng trên mặt trận “không tiếng súng” nhưng đầy hiểm nguy và khốc liệt.



Cảm động biết bao hình ảnh những chiến sĩ Biên phòng dọc các tuyến biên giới phía Bắc, miền Trung-Tây Nguyên, Tây Nam Bộ ngày đêm tuần tra, kiểm soát xuất-nhập cảnh, ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở; tuyên truyền, phối hợp người dân và các cơ quan chức năng phòng-chống dịch bệnh.



Đó còn là những việc làm rất đỗi bình dị nhưng thắm đượm tình quân dân khi các anh đi từng con ngõ nhỏ, cần mẫn hướng dẫn người dân phòng-chống dịch; đi chợ, thu hoạch nông sản giúp bà con, canh gác các chốt kiểm dịch, chăm sóc trẻ em mồ côi. Đó còn là sự chịu đựng và vượt qua những sang chấn tâm lý của các anh khi hàng ngày, hàng giờ lo chuyện hậu sự cho những bệnh nhân tử vong vì Covid-19 một cách cẩn thận, chu đáo nhất bằng tất cả tấm lòng và trái tim nhân hậu.



Những nghĩa cử cao đẹp đó không phải là hành động nhất thời, mà là phẩm chất vốn có, thường trực trong mỗi quân nhân cách mạng, thể hiện rõ nhất, sinh động nhất trong hoàn cảnh đất nước khó khăn. Điều quan trọng hơn là những hình ảnh, việc làm cao đẹp đó không chỉ mãi mãi đọng lại trong lòng người dân mà còn lan tỏa, khơi dậy tinh thần dân tộc cùng những nghĩa cử cao đẹp trong xã hội được nhân lên.



Hàng triệu người con của Nhân dân trong màu xanh áo lính đã ngã xuống vì lý tưởng “Vì Nhân dân quên mình”; hàng triệu lời hứa trở về với mẹ cha, gia đình đã lỡ hẹn, hàng triệu những khoảng trống, mất mát vẫn hiện hữu trong những nếp nhà trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những người lính ấy đã sống trong lòng Nhân dân, được Nhân dân biết ơn, che chở, các anh sẽ tiếp tục viết nên những thành tích mới trên mặt trận dựng xây đất nước. Các anh sẽ viết tiếp câu chuyện nghĩa tình quân dân, để nghĩa tình quân dân thực sự là nguồn lực, giá trị, cốt cách; là tài sản vô giá dệt nên những bản hùng ca của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trên trận tuyến mới, trận tuyến đưa dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên phía trước trên con đường dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.



ĐÌNH CƯƠNG