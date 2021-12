Đánh đố người lao động

Thông tin Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM tạm dừng chi trả chế độ ốm đau với người lao động (NLĐ) điều trị Covid-19 chưa đủ chứng từ theo Thông tư 56/2017 của Bộ Y tế làm doanh nghiệp (DN) và NLĐ không khỏi lo lắng.



Tại hội nghị đối thoại giữa DN và chính quyền TP.HCM do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tổ chức, chính sách giải quyết chế độ ốm đau cho NLĐ nhiễm Covid-19 hôm 30.10, nỗi lo lắng này đã được quan tâm, thảo luận. Đại diện một công ty nêu, tại sao trước đó, BHXH TP.HCM có công văn giải quyết chế độ ốm đau đối với những người nhiễm Covid-19 điều trị, cách ly tại nhà. Nhưng đến ngày 26.11, lại có công văn không duyệt với đối tượng này; đồng thời yêu cầu phải bổ sung các giấy tờ theo Thông tư 56.



Tại phiên đối thoại, doanh nghiệp TP.HCM mong gỡ vướng chế độ ốm đau cho NLĐ điều trị Covid-19 tại nhà. Ảnh: Phạm Thu Ngân



Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó giám đốc BHXH TP.HCM, giải thích theo quy định của luật BHXH và Thông tư 56, chứng từ để thanh toán các chế độ ốm đau là “giấy xuất viện đối với trường hợp điều trị nội trú” và “giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu điều trị ngoại trú”. Hiện F0 điều trị Covid-19 tại nhà được cấp giấy hoàn thành cách ly/điều trị do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch/y tế phường cấp. Trong thời gian giãn cách xã hội, BHXH TP.HCM đã tiếp nhận nhiều giấy tờ do các cơ quan có thẩm quyền cấp cho NLĐ nhiễm Covid-19 để làm căn cứ giải quyết chế độ, nhưng không theo mẫu quy định. Ngày 19.11, Bộ Y tế có công văn nêu rõ, các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư 56 sẽ không được giải quyết nên BHXH TP.HCM đã tạm thời dừng chi trả cho NLĐ cách ly điều trị Covid-19 tại nhà; chỉ giải quyết chế độ theo đúng biểu mẫu của Thông tư 56. Vì vậy, NLĐ cần liên hệ các cơ sở y tế hoặc trạm y tế để hoàn thiện lại hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.



Việc F0 điều trị, cách ly tại nhà là chủ trương của Chính phủ và một số tỉnh, thành trong đó có TP.HCM. Trên thực tế, nhiều NLĐ đã đi xin cấp lại giấy, nhưng rất khó khăn. Một số nơi từ chối cấp lại vì lý do đã qua rồi, không có cơ sở cấp lại hoặc giải thích không có chức năng giải quyết hưởng BHXH cho NLĐ mắc Covid-19… Do vậy, cần gấp rút gỡ vướng chính sách này cho NLĐ điều trị Covid-19 tại nhà để không để ảnh hưởng quyền lợi của họ.

Theo LÊ TRỌNG (TNO)