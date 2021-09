Từ chuyện 15 người trong xe đông lạnh thông chốt ở Bình Thuận

15 người trong thùng xe tải đông lạnh đang dừng trước một quán cơm trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, để chuẩn bị thông chốt kiểm soát dịch.





Người trốn qua chốt trong xe đông lạnh. Ảnh cắt từ clip



Thông tin trên gây sốc không phải vì chuyện trốn về quê như bao nhiêu trường hợp khác. Vụ việc xảy ra ngày 12.9, khi tổ tuần tra của Trạm CSGT Hàm Tân, Công an Bình Thuận kiểm tra xe tải đông lạnh BKS 51D-382.14.



Trong thời gian qua, một số lái xe vẫn móc nối chở người từ TPHCM hoặc các tỉnh vùng dịch về quê, thu mỗi người khoảng 7 - 10 triệu đồng tùy theo địa phương nơi đến. Cụ thể như có một nhóm 4 người bị phát hiện khi nằm trong thùng xe cẩu để thông chốt ở Bình Thuận ngày 8.9, Những người này khai nhận đã thuê xe 7 chỗ từ TP.HCM về Nghệ An với giá 10 triệu đồng/người.



Nhưng trốn trong thùng xe cẩu chưa "ấn tượng", dám ngồi trong thùng đông lạnh mới gan, thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp, giao cái mạng của mình cho "người vận chuyển".



Qua nhiều vụ công an phát hiện người trốn bằng nhiều cách để qua chốt kiểm tra tại các địa phương, cho thấy hằng ngày vẫn có nhiều người từ TPHCM, Đồng Nai về quê bằng các xe khách. Tài xế xe khách đưa đến các chốt kiểm soát thì liên lạc để thuê các loại xe cẩu, xe đông lạnh "hóa trang" để thông chốt. Có nghĩa là có đường dây kết nối làm ăn, ăn chia ở các tuyến, các địa phương.



Nhưng đầu tiên phải tính đến trách nhiệm quản lý người và phương tiện ra vào của các địa phương vùng dịch. Trước đây là lợi dụng các đoàn xe từ thiện, "chuyến xe 0 đồng", nay thì bằng cách gì mà qua mắt cảnh sát giao thông địa phương, nơi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, "ai ở đâu yên đó"?



Về phía những người trốn trên xe đông lạnh để thông chốt, rõ ràng họ đã vi phạm các quy định về phòng dịch, không chấp hành "ở yên một chỗ".



Nhưng thực tế trên cũng đặt ra yêu cầu cấp bách, đó là dập dịch càng nhanh, có thêm được nhiều vùng an toàn để người dân quay trở lại với đời sống, sinh hoạt, thì sẽ không còn cảnh trốn về quê trong thùng xe đông lạnh.



Nhưng người dân muốn sớm được trở lại với cuộc sống bình thường, buôn bán làm ăn hay vào nhà máy, thì phải cố gắng chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch. Nếu ai cũng tự tung tự tác, để dịch bệnh lây lan thì khổ cực kéo dài.



Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 phải quản lý, kiểm soát người dân chặt chẽ, không thể để cho những chuyến xe chở người từ vùng dịch về quê tự do.



Xin nhắc lại lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng cho chống dịch".



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tu-chuyen-15-nguoi-trong-xe-dong-lanh-thong-chot-o-binh-thuan-953037.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)