Nghiêm trị những kẻ dẫn đường nhập cảnh trái phép

“Đường mòn, lối mở như vậy, không có ai có thể tự về, ngoại trừ có người dẫn đường” - đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, và ông đề nghị công an các địa phương xử lý nghiêm các đường dây đưa người nhập cảnh lậu.





Đội Tuần tra Kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Ảnh: H.Việt



Vừa qua phát hiện có hơn 10 tỉnh có các đường dây như vậy.



Tin “mới toanh”, Công an tỉnh Phú Yên và Kon Tum phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thông tin này cho thấy, virus SARS-CoV-2 đang rình rập để “vượt biên” vào Việt Nam khắp các vùng biên giới. Chỉ cần chủ quan, sơ suất là có thể bùng phát một đợt dịch mới.



Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do 4 lãnh đạo Bộ Y tế gồm 4 thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Trường Sơn và Trương Quốc Cường dẫn đầu đã đến 7 địa phương “điểm nóng”, nhưng việc canh cửa biên giới không phải là của ngành Y tế.



Lực lượng biên phòng đã triển khai ở các điểm, khu vực, tuyến đường “nóng” để ngăn chặn các nhóm vượt biên, nhưng chắc chắn không thể đủ người cho một tuyến biên giới đường bộ, đường biển quá dài.



Cho nên, cùng với công tác canh phòng của lực lượng biên phòng, cần có thêm một nút chặn rất quan trọng, đó là truy bắt các đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép. Đúng như ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, vùng biên giới, rừng núi hẻo lánh như vậy, muốn đi qua được đương nhiên phải có người dẫn đường.



Đây chính là mắc xích của những đường dây tổ chức vượt biên vào Việt Nam. Chặt đứt các mắt xích đó sẽ hạn chế được hoạt động nhập cảnh trái phép, chia sẻ bớt gánh nặng cho lực lượng biên phòng.



Ngày 21.1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Trương Hoài Sơn (28 tuổi), Đoàn Văn Dũng (20 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi) và Tạ Minh Quyết (36 tuổi) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.



Không chỉ Quảng Ninh, mà khởi tố ngay các vụ án và xử lý bị can đối với các đối tượng có hành vi này. Luật pháp phải nghiêm mới trị được loạn.



Như các trường hợp nhập cảnh vào Phú Yên, Kon Tum, cần đấu tranh làm rõ đường dây đưa người vào Việt Nam. Rõ ràng, những người Trung Quốc đó không thể tự họ băng rừng lội suối để vào Việt Nam.



Người dân hãy vì sự bình yên của mình, nâng cao ý thức bảo vệ cộng đồng, tố giác cùng công an, chính quyền những trường hợp nhập cảnh trái phép và cả những cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động đưa người qua biên giới vào Việt Nam. Nghiêm trị được loại tội phạm này là cách ngăn chặn dịch COVID-19 hiệu quả.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/nghiem-tri-nhung-ke-dan-duong-nhap-canh-trai-phep-873350.ldo



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)