Không hiểu vì sao mình trúng tuyển đại học

Đó là trường hợp của 191 học sinh lớp 12 Trường THPT An Thới (huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang), nhận được giấy báo trúng tuyển từ Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.



Học sinh không hiểu vì sao mình trúng tuyển vào đại học này, phụ huynh không biết và đương nhiên thầy cô cũng chẳng biết. Đậu đại học đã giỏi, đậu vào trường đại học quốc tế nữa mới kinh.



Tìm hiểu ra, mới biết trước đây Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng có cử nhân viên đến Trường THPT An Thới tư vấn tuyển sinh đại học, hay nói đúng hơn là đi tiếp thị tuyển sinh cho nhà trường. Họ phát phiếu, học sinh ghi thông tin vào phiếu, nộp lại. Thế là một ngày đẹp trời, các em này trúng tuyển đại học quốc tế.



Vào đại học mà như ghi danh đi học thêm một môn học ở lớp dạy kèm như vậy kể cũng nhẹ nhàng. Ở thời buổi mà ngồi ở nhà có người mời đi học đại học là oách rồi, chỉ cần bạn có tiền là trở thành sinh viên.



Trường công cạnh tranh tuyển sinh gay gắt, trường tư càng gay gắt hơn.



Trường đại học tư được thành lập nhiều và cạnh tranh tuyển sinh viên đầu vào rất quan trọng, vì đó chính là nguồn thu để trường tồn tại. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chạy cho ra được cái giấy phép, mời giảng viên, nhiều thứ chi phí có tên và không tên, không có tiền là sập tiệm.



Đã có những trường không tuyển được sinh viên nên làm ăn lụn bại, hoặc một số ngành không tuyển được sinh viên phải bỏ, giảng viên mất việc.



Chính vì vậy, các trường tư vơ vét sinh viên bằng cách tuyển vào thoải mái, mục đích là càng nhiều sinh viên càng tốt, không quan tâm tới chất lượng đầu vào. Cái “bộ lọc” chất lượng qua kỳ thi quốc gia chỉ có ý nghĩa với trường công, còn trường tư thì vô tư.



Xét cho thẳng thắn, Trường Đại học quốc tế Hồng bàng tuyển 191 em học sinh Trường THPT An Thới là quyền của trường, còn đi học hay không là quyền của học sinh, cũng chẳng ai mất mát gì. Cơ chế thị trường tạo ra những thay đổi, trong đó có kinh doanh giáo dục đại học theo kiểu thị trường.



Vấn đề còn lại là phụ huynh và học sinh, biết lựa chọn học đại học như thế nào cho phù hợp, có hiệu quả. Nếu muốn đóng tiền để có cái bằng đại học như con nhà người ta thì cứ việc, sẽ có những trường đáp ứng nhu cầu đó. Còn sau khi ra trường, cầm cái bằng đi xin việc nhưng không ai nhận thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.



Có những bằng đại học chỉ để trấn an tâm lý và phục vụ kiểu trang trí.



